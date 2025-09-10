Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός από την Αγγλία, Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι, ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό.

Ο 20χρονος (9/7/05) δεξιοπόδαρος Σίλκοτ-Ντάμπερι που έχει ύψος 1,77 μ. και γεννήθηκε στο Λονδίνο ανήκει και επίσημα στον Ολυμπιακό.

Είναι διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της Αγγλίας και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία της Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας τον αποκτούν από τη Μπόρνμουθ (που θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης από αυτήν τη συμφωνία) στη λογική του να ενισχύσει τη Β' ομάδα του με προοπτική να εξελιχθεί στο σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.

Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.

Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».