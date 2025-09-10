Παρελθόν από την ΑΕΛ ο Κρητικός

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Τάσο Κρητικό μετά από έναν χρόνο.

Ο Τάσος Κρητικός δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ, παρ' ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν πρόωρα το συμβόλαιό τους με τον 30χρονο φορ, που είναι γέννημα θρέμμα του συλλόγου, να αποτελεί παρελθόν έπειτα από έναν χρόνο.

Την περσινή σεζόν ο Τάσος Κρητικός πραγματοποίησε 18 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ στα περίπου 450 λεπτά που αγωνίστηκε.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή Τάσο Κρητικό.

Η παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στην πετυχημένη πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League και η συνεισφορά του θα παραμείνει κομμάτι αυτής της κοινής προσπάθειας.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet τον ευχαριστεί για την επαγγελματική του στάση και την αγωνιστική του προσφορά και του εύχεται καλή συνέχεια με υγεία και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του».