ΑΕΛ Novibet: «Ιστορική επανεκκίνηση για τη νομική διεκδίκηση του AEL FC ARENA»

Η ΑΕΛ ξεκινά πιο ενωμένη από ποτέ την προσπάθεια για τη νομική διεκδίκηση του AEL FC ARENA.

ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και Ερασιτέχνης αποφάσισαν στην χθεσινή ευρεία σύσκεψη που έγινε να ξεκινήσουν μαζί έναν αγώνα για να φτάσουν στην επίλυση του γηπεδικού προβλήματος της ομάδας. Η... μάνα του λόχου δέχθηκε την πρόταση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη που αφορούσε τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων της «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» προς το Σωματείο, με ανάληψη όλων των νομικών εξόδων από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Περισσότερο σοφοί από τα λάθη του παρελθόντος και ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε για το κοινό καλό της ΑΕΛ, εμφανίστηκαν στη χθεσινή μαραθώνια σύσκεψη οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και του Σωματείου του Ερασιτέχνη, με τη συμμετοχή και του Δ.Σ. της Λέσχης Φιλάθλων «Θύρα 1».

Σε κλίμα απόλυτης σύμπνοιας και ομόνοιας πραγματοποιήθηκε η ευρεία σύσκεψη παρουσία και δημοσιογράφων της πόλης, με μοναδικό θέμα την επίλυση του γηπεδικού ζητήματος που αφορά το «AEL FC ARENA».

Αφού τοποθετήθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ κ. Νταβέλης αναφορικά με τους όρους της σύμβασης μεταξύ «Γήπεδο Λάρισας» και Ερασιτεχνικής οι οποίοι δεν τηρούνται αλλά και τα δυσβάσταχτα οικονομικά ανταλλάγματα της χρήσης του γηπέδου από την «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» προς την ΠΑΕ στην συνέχεια έγινε μία ιστορική αναδρομή αναφορικά με τη δημιουργία του γηπέδου, τους όρους των συμβάσεων αλλά και τις κατά καιρούς διεκδικήσεις αυτών από τους πρώην Προέδρους του Σωματείου κ.κ. Γραβάνη, Νάκα. Από μεριάς του, ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Λάμπρος Ιωακείμ, δήλωσε την συμπόρευση σύσσωμης της Ερασιτεχνικής δίπλα στην ΠΑΕ, αποδεχόμενος την πρόταση του κ. Νταβέλη όσον αφορά τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων της «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» προς το Σωματείο, με ανάληψη όλων των νομικών εξόδων από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Στην συνέχεια της σύσκεψης, παραμένοντας μόνο τα Δ.Σ. ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής με τα νομικά τους επιτελεία, αναλύθηκαν ενδελεχώς τα επόμενα νομικά βήματα της υποθέσεως.

Ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη, οι δύο πλευρές αποχώρησαν ενωμένες όσο ποτέ, με την 9η Σεπτεμβρίου 2025 να καταγράφεται στα χρονικά ως η βραδιά που γράφτηκε ιστορία για την ΑΕΛ».