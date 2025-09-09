Η σημερινή (9/9) προπόνηση προφανώς δεν ήταν η πρώτη του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη του οποίου η πρόσληψη ανακοινώθηκε επισήμως από την ΠΑΕ ενώ ο Ισπανός προπονητής μίλησε στους ποδοσφαιριστές για τις αδιαπραγμάτευτες απαιτήσεις του.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έφτασε στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί της περασμένης Παρασκευής (5/9). Η πρώτη στάση του ήταν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου, εκεί είχε την πρώτη γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές και παράλληλα τσέκαρε τους χώρους αλλά και ενημερώθηκε για όλα όσα πρόκειται να γίνουν. Ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη δεν θέλησε να αλλάξει το πρόγραμμα της ομάδας και μετά την πρώτη προπόνηση, ανανέωσε το ραντεβού του με τους ποδοσφαιριστές για τη Δευτέρα. Παράλληλα όμως έδωσε κατευθύνσεις σχετικές με τη δική του μεθοδολογία, δηλώνοντας παράλληλα τη γνώση του για το ελληνικό Πρωτάθλημα αλλά και το μέγεθος του Άρη.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχε διαδοχικές επαφές με τον Ρούμπεν Ρέγες. Δύο ήταν τα βασικά αντικείμενα συζήτησης τα οποία ήταν σχετιζόμενα. Το πρώτο αφορούσε τις διαπιστώσεις του από τους αγώνες της ομάδας που παρακολούθησε και το δεύτερο για τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας. Για παράδειγμα, στο μεταγραφικό πλάνο υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αυτό πιστοποιείται μέσα από τις διαπραγματεύσεις του Άρη με τη Λέγκια Βαρσοβίας για την απόκτηση του Μιγκέλ Αλφαρέλα ο οποίος κατά κύριο λόγο αγωνίζεται στη θέση του φορ.

Μπορεί μάλιστα να μην είναι ο μοναδικός που θα προστεθεί στο ρόστερ με σκοπό την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η απόκτηση ενός... καθαρού αριστερού winger παραμένει εντός σχεδίου. Επίσης, είναι δεδομένο ότι ο Άρης κοιτάζει την αγορά των κεντρικών αμυντικών και στην πραγματικότητα έχει ξεχωρίσει 2-3 περιπτώσεις. Αν θα καταφέρει να αποκτήσει στόπερ, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Πρωτίστως, οικονομικούς.

Προφανώς ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στους ποδοσφαιριστές του και το βασικό όπλο στην επιχειρηματολογία του είναι η γνώση του περιβάλλοντος. Είπε εξάλλου ξεκάθαρα στους παίκτες του ότι είδε όλους τους αγώνες κι έχει σχηματίσει μια πρώτη εικόνα. «Θα έχουμε ένα πλάνο το οποίο άπαντες θα πρέπει να το ακολουθήσουν. Θέλω από όλους σας ειλικρίνεια δουλειά και πάθος σε κάθε προπόνηση. Θέλω να βλέπω τη δίψα όλων. Όποιος δείξει αυτά τα στοιχεία, θα έχει θέση στην ομάδα», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Ισπανός χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τις θητείες του στην ΑΕΚ. «Την πρώτη φορά την παρέλαβα στην 9η θέση και τερματίσαμε στην τρίτη κατακτώντας και το κύπελλο. Μετά πήραμε και το Πρωτάθλημα», είπε μεταξύ άλλων. Εν τέλει, ο Χιμένεθ έδωσε σε όλους να καταλάβουν ότι δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις αλλά καθημερινή αξιολόγηση για τον καθένα. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου αναδιαμορφώθηκε το μεταγραφικό πλάνο καθώς θέλει να υπάρχουν συνθήκες εσωτερικού ανταγωνισμού σε κάθε θέση ούτως ώστε κανείς να μη νιώθει απολύτως ασφαλής και βέβαιος για την παρουσία του στο αρχικό σχήμα ή μάλλον, στο πλάνο της ομάδας.