Η πίεση του Άρη και πολύ περισσότερο αυτή που ασκεί ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στη Λέγκια Βαρσοβίας καλλιεργούν συνθήκες για την τελική συμφωνία μεταξύ των «κίτρινων» και της πολωνικής ομάδας για την παραχώρηση του παίκτη υπό τη μορφή δανεισμού με option αγοράς.

Οι Πολωνοί αποκάλυψαν το έντονο ενδιαφέρον του Άρη για την απόκτηση του πρώην ποδοσφαιριστή της Athens Kallithea επισημαίνοντας ότι η Λέγκια Βαρσοβίας απέρριψε την πρόταση των «κίτρινων» η οποία προέβλεπε τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν με option αγοράς (μη υποχρεωτική) ύψους 300.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2026 και ποσοστό μεταπώλησης 15%. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι οι «κίτρινοι» τα έχουν βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή καθώς επίσης και ότι ο τελευταίος πιέζει τη Λέγκια Βαρσοβίας προς την κατεύθυνση αποδοχής της πρότασης του Άρη καθώς θέλει να επιστρέψει στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Loic Tanzi, ο Άρης ανέβασε την προσφορά του στη Λέγκια Βαρσοβίας προσφέροντας «500.000 ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης 15%» γεγονός το οποίο γεφύρωσε την απόσταση μεταξύ των δύο club καλλιεργώντας συνθήκες συμφωνίας.

Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι σε κάθε περίπτωση ο Αλφαρέλα ασκεί έντονη πίεση στην πολωνική ομάδα έχοντας διαμηνύσει ότι θέλει να επιστρέψει στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Προφανώς ο ίδιος τα έχει βρει σε όλα με τους «κίτρινους». Κατά τον ίδιο δημοσιογράφο… «Ο Αλφαρέλα αναμένεται να ενταχθεί στον Άρη καθώς τα δύο club ενδέχεται να βρουν συμφωνία ακόμη και στη διάρκεια της ημέρας». Φέτος ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε δέκα παιχνίδια με τη φανέλα της πολωνικής ομάδας κι έχει σημειώσει ένα γκολ.