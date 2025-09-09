Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στις αναμετρήσεις που 'χει η ΑΕΚ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και έως τη διακοπή, ενώ γράφει και για το φιλικό με ΠΑΣ...

Δυστυχώς για την εθνική μας ομάδα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της σε τούτη τη διακοπή αφήνουν μάλλον μια πικρή γεύση και δικαιολογημένα μετά την ήττα από την Δανία με τριάρα: δεν είναι το τρίμπαλο που εισέπραξε, αλλά η κάκιστη εικόνα των παικτών με την γαλανόλευκη, το γεγονός ότι συνεχίζει να μη δύναται να κερδίσει σημαντικό ματς καμία 15ετία και βάλε στην έδρα της, αλλά και η λανθασμένη νοοτροπία που έβγαλε στο χορτάρι (ίσως και στ' αποδυτήρια) μετά την πεντάρα στην Λευκορωσία. Ωστόσο η ομάδα έχει μπόλικο ταλέντο που πρέπει να ...παντρευτεί πιο σωστά με όποια σχετική εμπειρία υπάρχει στο ρόστερ από τον πολύ καλό προπονητή που διαθέτει, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προφανώς και τα έκανε ...μαντάρα στην ανάγνωση και την ανάλυση του αντιπάλου (και αν όχι ο ίδιος οι συνεργάτες του). Ήταν ένα σκληρό μάθημα που μπορεί να μετατρέψει σε πιο σκληρή την ομάδα του Σέρβου τεχνικού και να την βοηθήσει το μέλλον: άμεσο και μη... Στην επόμενη διακοπή υπάρχει το ματς με την Σκωτία και σε αυτό πρέπει να ποντάρει πολλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και να μην επαναλάβει σε καμία περίπτωση την κάκιστη εικόνα που είχε με την Δανία εντός, διότι το αποτέλεσμα μπορεί να διαμορφωθεί από κάποια λεπτομέρεια, αλλά η κάκιστη απόδοση είναι αποκλειστικά δική σου (προπονητή και παικτών) ευθύνη!

Ευτυχώς για εμάς που ασχολούμαστε με την καθημερινότητα των ρεπορτάζ των ομάδων, φτάσαμε στην ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για τον Σεπτέμβριο της εθνικής μας, με αποτέλεσμα να μετράμε αντίστροφα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου (στην προκειμένη περίπτωση) μιας και ξεκινάει τούτο το μήνα και ο δεύτερος εγχώριος θεσμός, τη στιγμή που λίγο πριν φτάσουμε στην επόμενη διακοπή του Οκτωβρίου, ξεκινά για την ΑΕΚ το ταξίδι στην Ευρώπη, το οποίο ευχόμαστε να είναι μεγάλο και να μας φτάσει έως και την Άνοιξη! Προφανώς και σημειώνω «ευτυχώς» διότι υπάρχει μπόλικη βαρεμάρα κατά την περίοδο της διακοπής του πρωταθλήματος, ανομβρία ειδήσεων και φυσικά ελάχιστα πράγματα να γράψεις και να αναδείξεις. Για την Ένωση μάλιστα υπάρχει ένα πρόγραμμα επτά αναμετρήσεων το οποίο δύναται κανείς να το βαφτίσει βατό, μα πρέπει να διακρίνει και τη σημαίνουσα διαφορά, το γεγονός ότι πέντε από αυτά τα ματς είναι υποχρεωμένη να τα δώσει μακριά από της Φιλαδέλφειας τα μέρη... Δεν είναι ποτέ λίγο αυτό σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα του κόσμου και παράλληλα για οποιαδήποτε ομάδα...

Πιο συγκεκριμένα την προσεχή Κυριακή (14/09) όπως είναι γνωστό στις 20:00 η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Λιβαδειά για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνιστικό φέτος Λεβαδειακό με πολύ λαό βέβαια στο πλευρό της (πέρυσι στην Βοιωτία στο αντίστοιχο ματς ο Δικέφαλος είχε τη μεγαλύτερη παρουσία φίλων απ' όλες τις ομάδες που φιλοξενήθηκαν εκεί). Έπειτα φιλοξενείται από το Αιγάλεω (17/09) για την πρεμιέρα του Κυπέλλου με το νέο τρόπο διεξαγωγής (δουλειά δεν είχε ο ...διάολος εκεί στην ΕΠΟ) και ακολουθεί -και κλείνει- μια εβδομάδα τριών αγώνων σερί εκτός έδρας, με την Ένωση να παίζει στην Λάρισα με τη τοπική ΑΕΛ (21/09). Λογικά τρεις μέρες μετά η ΑΕΚ θα παίξει επιτέλους και πάλι εντός με αντίπαλο τον Παναιτωλικό για το Κύπελλο και θα συνεχίσει με παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια, τούτη τη φορά για το πρωτάθλημα, με αντίπαλο τον Βόλο (28/09, ίσως και 27/09 μιας και δεν έχει οριστεί). Με την άφιξη του Οκτωβρίου, τη δεύτερη μέρα του συγκεκριμένου μήνα, η κιτρινόμαυρη αποστολή θα πετάξει για Σλοβενία όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε (02/10 και στις 22:00 UEFA ντε όλα ήδη γνωστά) και κλείνει η επτάδα αγώνων με νέο εκτός έδρας ματς, αυτή τη φορά με την Κηφισιά (στις 05/10), για να ακολουθήσει η νέα διακοπή πρωταθλήματος.

Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούν στο συμπέρασμα που είναι ο τίτλος του κειμένου: πρόγραμμα βατό μεν, αλλά με γεμάτο εκτός έδρας αναμετρήσεις, κάτι που συνήθως στοιχίζει στις ομάδες. Από την άλλη είναι σχετικά καλύτερο από βασικούς ανταγωνιστές τη στιγμή που υπάρχει για παράδειγμα αρκετά άμεσα, όχι αυτή, αλλά την άλλη αγωνιστική, ντέρμπι και μάλιστα αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Λεωφόρο αν θυμάμαι σωστά (και ενώ έχουν ενδιάμεσα ευρωπαϊκά ματς). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το δικό της βατό πρόγραμμα και να αποσπαστεί όσο (και αν) μπορεί από τους βασικούς ανταγωνιστές της προκειμένου να συνεχίζει να εξελίσσεται αυτό που δουλεύει ο Σέρβος τεχνικός και θα είναι στο 100% μετά και τη δεύτερη διακοπή και προς τα μέσα του Νοέμβρη, κάτι άλλωστε που 'χει ο ίδιος υπογραμμίσει. Εδώ να σημειώσω για να μη το προσπεράσουμε έτσι, ότι προφανώς και θα 'χει και πιο δύσκολα η ΑΕΚ και ας είναι και εντός, με τον πήχη δυσκολίας να ανεβαίνει μετά τη δεύτερη διακοπή για την εθνική μας τον Οκτώβριο, όπου η Ένωση θα φιλοξενήσει αμέσως τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και την Αμπερντίν για το Conference και θα πάει μετά στο Φάληρο για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (αλλά για τις υποχρεώσεις μετά τη δεύτερη διακοπή θα τα ...πούμε την ώρα τους).

Είναι σίγουρο πάντως ότι τελικά το φιλικό της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΣ στα Σπάτα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό απ' ότι περιμέναμε ότι θα είναι πριν από τη διεξαγωγή του και σε επίπεδο επιλογών στην 11αδα, και σε τακτική προσέγγιση, και ελέω σκόρερ (σ.σ.: Μαρσιάλ – Καλοσκάμης). Δεν θα σταθώ στο αν έπαιξε καλά η ομάδα, αν ο Γκρούγιτς ήταν μέτριος, καλός, ή σούπερ, σε κανένα πρόσωπο, ή στο σύνολο, διότι πρόκειται για μαρτυρίες και όχι για προσωπική άποψη επειδή παρακολούθησα το ματς: θα αναφέρω απλά το γεγονός ότι και πάλι επέλεξε ο Σέρβος προπονητής να πάει με εξτρέμ στο τακτικό κομμάτι -και καλά έκανε- ενώ σε ότι αφορά στα πρόσωπα επιβεβαιώθηκε ότι δεν ...βλέπει καν τους Οντουμπάτζο (κάτι που για μένα απογειώνει την ανάγκη για δεξί μπακ και μάλιστα θα έπρεπε να συνιστά προτεραιότητα σε αντίθεση με τον φορ αφού μας έμεινε και θα πορευτούμε με Πιερό) και Γιόνσον (εκείνος ξέρει καλύτερα). Από την άλλη χαίρομαι σίγουρα που ένα παιδί όπως ο Κοσίδης, ανταποκρίνεται και τα καταφέρνει πολύ καλά, αγωνιζόμενος στο δεξί άκρο της άμυνας αν και στόπερ: καλό θα είναι και για τον ίδιο, και την εξέλιξή του, και την ΑΕΚ φυσικά...