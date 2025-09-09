Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Άρης ενδιαφέρεται για τον δανεισμό του Μιγκέλ Αλφαρέλα, που έπαιζε πέρυσι δανεικός στην Athens Kallithea.

Η πολωνική ιστοσελίδα «goal.pl» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Άρης θέλει να κάνει δικό του τον Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός αγωνίστηκε το δεύτερο εξάμηνο της περσινής σεζόν στην Stoiximan Superleague ως δανεικός στην Athens Kallithea αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις, αφού σκόραρε 9 γκολ σε 17 συμμετοχές.

Ο Αλφαρέλα θέλει να αποχωρήσει από την Λέγκια Βαρσοβίας στην οποία επέστρεψε μετά την λήξη του δανεισμού του με την ομάδα της Αττικής, όμως έχει συμβόλαιο με το πολωνικό κλαμπ, το οποίο είχε επενδύσει 1 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Άρης θέλει να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ αυτό σκοπεύει να πάρει τον παίκτη δανεικό συμπεριλαμβάνοντας μία οψιόν αγοράς στην συμφωνία, μη υποχρεωτική, το ύψος της οποίας θα φτάνει τα 300 χιλ. ευρώ.

Μένει να φανεί η στάση του πολωνικού κλαμπ στις διαθέσεις αυτές που φαίνεται να έχει εκδηλώσει ο Άρης.