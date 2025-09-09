«Άφησε τη περίπτωση Ζενόν ο Ολυμπιακός- Οδεύει προς ΤΣΣΚΑ παίκτης»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε από την περίπτωση του Κέβιν Ζενόν, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να οδεύει προς τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Όπως αναφέρει το αργεντίνικο μέσο TycSports, ο Ολυμπιακός άφησε τελείως τη περίπτωση του Κέβιν Ζενόν, με τη Μπόκα να δέχεται όπως όλα δείχνουν την προσφορά της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι προσφορές και των δύο ομάδων κυμάνθηκαν σε ένα πόσο κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ για το 80% του παίκτη, με τη προσφορά της ΤΣΣΚΑ να είναι εκείνη που έγινε τελικά δεκτή.

Παρά το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν σύμμαχο τον παίκτη, ο οποίος πίεζε για τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδας, τελικά η συμφωνία δε προχώρησε και έτσι ο Αργεντίνος μέσος θα αγωνίζεται με την φανέλα της ΤΣΣΚΑ.

Ο Ζενόν έφθασε στη Μπόκα Τζούνιορς τον Ιανουάριο του 2024 αντί 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και σε ένα μίση χρόνο παρουσίας κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 10 γκολ και μοιράζοντας 7 ασιστ.