Ολυμπιακός, μεταγραφές: Οι Αργεντίνοι τον διατηρούν στην διεκδίκηση του Ζένον
Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα έκανε μία δημοσίευση τα ξημερώματα στον προσωπικό του λογαριασμό στο X όπου ανέφερε πως ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ασχολείται με την περίπτωση του Κέβιν Ζένον της Μπόκα Τζούνιορς.
Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να έχουν καλύψει θεωρητικά τις ανάγκες τους για τις θέσεις των εξτρέμ με την απόκτηση των Στρεφέτσα και Ποντένσε, ωστόσο ο ρεπόρτερ συνεχίζει να τον διατηρεί στην «κούρσα» για την μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμ λέγοντας πως έχουν καταθέσει και πρόταση.
Μάλιστα, αναφέρει πως υπάρχει και ανταγωνισμός για τους Πειραιώτες, αφού και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει καταθέσει πρόταση για κείνον. Η Μπόκα αξιολογεί αυτή τη στιγμή τις προσφορές που έχει δεχθεί. Ο παίκτης δεν έχει αγωνιστεί τον τελευταίο περίπου έναν μήνα. Συνολικά την τρέχουσα σεζόν έχει κάνει 26 συμμετοχές κι έχει σκοράρει τέσσερα γκολ με την φανέλα της ομάδας του.
🚨Kevin Zenón, con chances latentes de emigrar en éste mercado.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 7, 2025
👉🏾Desde 🇬🇷 y 🇷🇺 enviaron ofertas por el zurdo que son evaluadas por #Boca.
📌El futbolista no juega hace más de un mes.
📍#olympiacos y #cska son dos equipos que pujan por él. pic.twitter.com/Y4fJsKlElW
