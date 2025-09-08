Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι περνάει ιατρικά την Τρίτη για να κλείσει και τυπικά
Ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός με βάση και τις τελευταίες αγγλικές πηγές θα περάσει ιατρικά την Τρίτη για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.
Ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι ετοιμάζεται να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες χρονικά πηγές από την Αγγλία και το Sky Spors ο 20χρονος Άγγλος μεσοπιθετικός θα περάσει ιατρικά την Τρίτη για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες και ενώ προορίζεται εν πρώτοις για τη β' ομάδα. Η Μπόρνμουθ θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης στο 30%.
Οι αριθμοί του Ντάμπερι
- Τσέλσι U21: 25 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ
- Τσέλσι U18: 39 ματς με 5 γκολ και 4 ασίστ
- Νέοι Τσέλσι: 2 ματς
- Μπόρνμουθ: 2 ματς
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
