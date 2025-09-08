Ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός με βάση και τις τελευταίες αγγλικές πηγές θα περάσει ιατρικά την Τρίτη για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό.

Ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι ετοιμάζεται να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες χρονικά πηγές από την Αγγλία και το Sky Spors ο 20χρονος Άγγλος μεσοπιθετικός θα περάσει ιατρικά την Τρίτη για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες και ενώ προορίζεται εν πρώτοις για τη β' ομάδα. Η Μπόρνμουθ θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης στο 30%.

