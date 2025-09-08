Ακόμα μία σημαντική κίνηση για την ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού μεσοεπιθετικού, Εμάνουελ Βινιάτο.

Δεν λένε να σταματήσουν οι κινήσεις στην ΑΕΛ Novibet με τους «βυσσινί» να συνεχίζουν την ενίσχυσή τους προκειμένου να εμφανιστούν ακόμα καλύτεροι στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Τελευταίο απόκτημα για την ομάδα του Γιώργου Πετράκη είναι ο Ιταλός μεσοεπιθετικός, Εμάνουελ Βινιάτο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου (24/08/2000, Νεγκράρ Βερόνας) Ιταλού μεσοεπιθετικού Εμάνουελ Βινιάτο από την Πίζα.

Πρόκειται για έναν δεξιοπόδαρο winger με ρίζες από τη Βραζιλία, ύψους 1,75 μ., ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Σε όλη του την καριέρα έχει μετρήσει 89 συμμετοχές στη Serie A (3 γκολ, 8 ασσίστ) και 55 στη Serie B (5 γκολ, 4 ασσίστ), προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα στην επίθεση.

Ο Βινιάτο προέρχεται από τις υποδομές της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πωλήθηκε στην Μπολόνια το 2020 αντί 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Από τότε έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα. Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο με την Πίζα, καταγράφοντας 13 συμμετοχές και μια ασσίστ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Εμάνουελ Βινιάτο στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».