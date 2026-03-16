Ο Νικολακόπουλος εξήγησε τι ισχύει με την φωτογραφία Καραπαπά-Νταβέλη πριν το Ολυμπιακός-ΑΕΛ

Ο Κώστας Νικολακόπουλος έμαθε τι ισχύει πραγματικά με την επίμαχη φωτογραφία Καραπαπά και Νταβέλη πριν το Ολυμπιακός-ΑΕΛ.

Τις τελευταίες ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία που έχει ανάψει... φωτιές, καθώς δείχνει τον Κώστα Καραπαπά να συζητά με τον Αχιλλέα Νταβέλη, λίγες μέρες πριν το Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet, την Κυριακή στις 19:00, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της SuperLeague. Η εικόνα αυτή υπέπεσε στην αντίληψη του Κώστας Νικολακόπουλου, ο οποίος ρώτησε και έμαθε τι πραγματικά ισχύει.

Μιλώντας λοιπόν στην εκπομπή Galacticos by Interwetten, ξεκαθάρισε πως η φωτογραφία αυτή δεν είναι τωρινή, κάτι που όπως είπε, επιβεβαιώνεται και από την εικόνα του αντιπροέδρου των «ερυθρόλευκων» που έχει χάσει αρκετά κιλά πλέον.

Δείτε την φωτογραφία...

Δείτε την σημερινή εκπομπή...