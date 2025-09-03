Η ΑΕΛ Novibet είναι έτοιμη να κάνει μια εξαιρετική κίνηση καθώς βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Εμάνουελ Βινιάτο που ΜΜΕ της Ιταλίας τον θεωρούσαν κλεισμένο από τον Άρη.

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με την ΑΕΛ Novibet να κάνει σημαντική κίνηση για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Την Τρίτη σε ΜΜΕ της Ιταλίας γράφτηκε πως ο Άρης είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Εμάνουελ Βινιάτο, με τους Θεσσαλούς όμως να κάνουν τη ρελάνς και να δείχνουν πως έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού εξτρέμ που έχει ρίζες από την Βραζιλία. Αν τελικά δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, ο νεαρός εξτρέμ θα αποκτηθεί με την μορφή δανεισμού, ενώ αρχικά για τους «κίτρινους» είχε γραφτεί για απόκτηση του παίκτη.

Ο Βινιάτο είναι δεξιοπόδαρος winger ύψους 1.75μ., ο οποίος παίζει κυρίως στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του, έχοντας 89 εμφανίσεις στη Serie A και 55 στη Serie B. Στην μεγάλη κατηγορία στα παιχνίδια που προαναφέραμε είχε 3 γκολ και 8 ασίστ, ενώ στην δεύτερη πέτυχε 5 τέρματα και μοίρασε 4 ασίστ.

Προέρχεται από τις υποδομές της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πωλήθηκε στην Μπολόνια, το 2020, αντί 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Έκτοτε έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα. Το συμβόλαιό του λήγει του χρόνου το καλοκαίρι και στην ΑΕΛ Novibet ποντάρουν πως στα 25 του ο Βινιάτο θα θέλει να κάνει την μεγάλη επιστροφή και παίρνοντας χρόνο και παιχνίδια να βρει ένα καλό συμβόλαιο είτε στην Ιταλία, είτε και σε κάποιο άλλο μεγάλο πρωτάθλημα.

Ουσιαστικά ο Βινιάτο ήταν κλεισμένος όπως ξαναλέμε ανέφεραν και στην Ιταλία από τον Άρη, αλλά οι «βυσσινί» έκαναν την κίνησή τους και αρχικά συμφώνησαν με την Πίζα. Στην συνέχεια υπήρξε και επαφή με τον ποδοσφαιριστή και αν δεν έχουμε κάποια νέα αλλαγή της τελευταία στιγμής ο Βινιάτο αντί για κάτοικος Θεσσαλονίκης θα γίνει κάτοικος Λάρισας.