«ΠΑΟΚ και Άρης έχουν κάνει πρόταση στον Τσίμι Άβιλα»

Σύμφωνα με ιστοσελίδα της Ισπανίας, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης έχουν καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αργεντίνου επιθετικού Τσίμι Άβιλα τον οποίον η Μπέτις προσπαθεί να απομακρύνει από το ρόστερ της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ισπανοί σημειώνουν ότι το όνομα του έμπειρου Αργεντίνου επιθετικού βρίσκεται στις μεταγραφικές λίστες τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη. Για την ακρίβεια, η ιστοσελίδα «Ficherio» αναφέρει μεταξύ άλλων ότι… «Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και σε ορισμένα πρωταθλήματα κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, επομένως οι ελληνικές ομάδες είναι ακόμα ανοιχτές σε κινήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ατζέντης του Αργεντινού έχει λάβει δύο αιτήματα της προτάσεις στιγμής, από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους στην πόλη τους».

Την ίδια στιγμή, ιστοσελίδες της Ισπανίας σημειώνουν την «απεγνωσμένη» προσπάθεια της Μπέτις να «ξεφορτωθεί» τον Ισπανό επιθετικό σημειώνοντας ότι το επίπεδό του δεν είναι επαρκές για το επίπεδο της ομάδας της Σεβίλλης.