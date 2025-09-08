Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφή για τη μεσοεπιθετική του ενίσχυση, καθώς απέκτησε τον Μπένι Ενκολολό από την Κλουζ.

Ο Παναιτωλικός κινούνταν στην αγορά για τη μεταγραφή ένος ακόμα μεσοεπιθετικού και κατέληξε στον εκλεκτό. Τα Καναρίνια συμφώνησαν με την Κλουζ της Ρουμανίας για την απόκτηση του Μπένι Ενκολολό.

Πρόκειται για 28χρονο, ύψους 1.86μ. αριστεροπόδαρο δεξιό εξτρέμ, ο οποίος μπορεί να παίξει τόσο αριστερά, όσο και πίσω από τον φορ. Είναι Γάλλος, με ρίζες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Είναι «προϊόν» του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς προέρχεται από τη Β' ομάδα της Μπρεστ, ενώ έχει επίσης αγωνιστεί σε Αβρένσες, Τους, Λιόν Λα Ντουχέρε και Κονκάρνε. Εκτός της χώρας του έχει παίξει στην Αυστραλία για τη Σέντραλ Κοστ, στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ορομπάχ και από το περασμένο καλοκαίρι άνηκε στην Κλουζ, από την οποία τον αποκτάει ο Παναιτωλικός.

Προέρχεται από «γεμάτη» χρονιά με 6 γκολ και 7 ασίστ σε 38 εμφανίσεις, ενώ την τρέχουσα σεζόν μετράει 13 εμφανίσεις με δυο ασίστ.

Τις επόμενος ώρες, πιθανότατα εντός της ημέρας, θα φτάσει στο Αγρίνιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναιτωλικό και μαζί με τον Τζέισον Τσούρα, ο οποίος βρίσκεται από την Κυριακή (7/9) στα μέρη μας θα αναβαθμίσουν τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του Γιάννη Πετράκη.

Από εκεί και πέρα μετά από αυτές τις δυο προσθήκες τα Καναρίνια αναζητούν στη μεταγραφή αγορά ένα χαφ.