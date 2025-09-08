Ο Ρουί Βιτόρια έχασε έναν πολύ καλό του φίλο κι έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για να τον αποχαιρετήσει.

Δύσκολες στιγμές για τον Ρουί Βιτόρια και την οικογένειά του, αφού ένας πολύ καλός του φίλος άφησε την τελευταία του πνοή σκορπώντας την θλίψη. Ο λόγος για τον Κάρλο, με τον οποίο εκείνος είχε γνωριστεί μέσω της δουλειάς του και κατέληξαν να είναι φίλοι για μια ζωή.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στο Instagram για να τιμήσει την μνήμη του καλού του φίλου, ανεβάζοντας μαζί και μερικές φωτογραφίες.

Η ανάρτηση του Ρουί Βιτόρια

«Ο Κάρλος μας άφησε! Πώς είναι δυνατόν; Με μεγάλη θλίψη έλαβα την είδηση ​​του θανάτου του εδώ και πολλά χρόνια φίλου μου. Ο Κάρλος δεν ήταν μόνο ο πρώτος μου πρόεδρος όταν ήρθα στην Πρώτη Λίγκα, ήταν επίσης ένας σύντροφος ζωής, κάποιος με τον οποίο μοιράστηκα διακοπές, χαρές και στιγμές που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου.

Περισσότερο από σημαντικός στην επαγγελματική μου ζωή, ο Κάρλος υπήρξε ένας αληθινός φίλος, παρών σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου.

Σε αυτήν τη στιγμή του πόνου, στέλνω μια σφιχτή αγκαλιά στη Μαρία Ζοζέ, τη Ρίτα, τη Μαφάλντα, τον Ζε Κάρλος και στα εγγόνια Ενρίκε και Καρολίνα! Είθε η μνήμη του Κάρλος, με όλη του τη γενναιοδωρία και τη χαρά, να είναι πάντα ένα φως και μία έμπνευση.

Αντίο για πάντα, αγαπημένε μου φίλε!»