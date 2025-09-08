Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, ο Φακούντο Πελίστρι πήρε άδεια να μην αγωνιστεί με την Χιλή και να επιστρέψει νωρίτερα στην ομάδα του.

Ο Φακούντο Πελίστρι δεν θα χρειαστεί να δώσει το «παρών» στο εκτός έδρας παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής που θα δώσει η Ουρουγουάη με την Χιλή για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, αφού η «Σελέστε» έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης κι έτσι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό διακύβευμα.

Με βάση το σκεπτικό αυτό η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης ενημέρωσε ανεπίσημα πως ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Μαρσέλο Μπιέλσα έδωσε άδεια σε τέσσερις παίκτες να γυρίσουν νωρίτερα στις ομάδες τους.

Αυτοί ήταν ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, που έχει μπροστά του ένα τεράστιο ταξίδι, αλλά και οι Τζιόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα, Γκιγιέρμο Βαρέλα και Ματίας Ολιβέρα. Ο τελευταίος βέβαια δεν είχε έτσι κι αλλιώς δικαίωμα συμμετοχής, αφού είχε συμπληρώσει κάρτες.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Ροντρίγκο Ρομάνο, ο εξτρέμ των «πρασίνων» έφτασε εκεί μ' ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν τον εμπόδισε από το να αγωνιστεί βασικός κόντρα στο Περού, όμως δεν του επέτρεψε να είναι στο 100% όλη την εβδομάδα κι έτσι κρίθηκε καλύτερο να ελευθερωθεί νωρίτερα.