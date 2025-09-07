Ο άτυχος της περασμένης σεζόν στον ΟΦΗ, ο Φίλιπ Μπαϊνοβιτς έπαιξε στο φιλικό με τα Χανιά, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 2-0.

Με τον Φίλιπ Μπαϊνοβιτς να επιστρέφει σε αγωνιστική δράση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του τον περασμένο Νοέμβριο και με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του, ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 2-0, από τα Χανιά, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που έγινε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Ο Σέρβος τεχνικός Μίλαν Ράσταβατς έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, παρατάσσοντας την αρχική ενδεκάδα με τον Λίλο στην εστία και τους Μαρινάκη, Κοντεκά, Χριστόπουλο και Λιούς στην άμυνα. Ο Χνάρης με τον Νέιρα κινήθηκαν στη μεσαία γραμμή και οι Καινουργιάκης, Ασμαριανάκης και Φαϊτάκης πίσω από τον Ρακόνιατς.

Στο 7’ ο Καινουργιάκης έκλεψε την μπάλα και έβγαλε ωραία σέντρα για τον Ρακόνιατς, ο οποίος νίκησε τον Στογιάνοβιτς, όμως το γκολ δεν μέτρησε καθώς υπήρξε υπόδειξη για οφσάιντ.

Στο 20’ ο Νέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία των φιλοξενούμενων.

Tα Χανιά άνοιξαν το σκορ στο 25’ με τον Ιωαννίδη να σουτάρει από πλάγια θέση εντός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Λίλο.

Ο ΟΦΗ έχασε σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 28’, με τον Ρακόνιατς ν' αποφεύγει δύο αντιπάλους του και να σουτάρει, με τον γκολκίπερ των Χανίων να έχει απάντηση.

Οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν το σκορ στο 38’ με κοντινό πλασέ του Ορτιγκόζα, έπειτα από σέντρα του Νεκούλ, με το 0-2 να είναι το σκορ του α’ ημιχρόνου.

Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου ο Φίλιπ Μπαϊνοβιτς πέρασε στη θέση του Χνάρη και έμεινε στον αγωνιστικό χώρο ως το 60ο λεπτό, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Ανδρούτσο, παίρνοντας έστω και ανεπίσημα τα πρώτα λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του.

Στο 63′ ο Χατζηθεοδωρίδης με ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Στογιάνοβιτς. Τα Χανιά είχαν δοκάρι στο 75′ μετά από κόρνερ και κεφαλιά του Κωστανάσιου από την καρδιά της περιοχής.

Στο 80′ ο Νους έβγαλε διαγώνια πάσα για τον Σενγκέλια, ο οποίος σούταρε από πλάγια θέση εντός περιοχής, με την μπάλα να περνά ψηλά άουτ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε η κεφαλιά του Λαμπρόπουλου δυο λεπτά αργότερα.

ΟΦΗ (Ράσταβατς): Λίλο (60′ Κατσίκας), Μαρινάκης (60′ Κουτσουπιάς), Κοντεκάς (60′ Λαμπρόπουλος), Χριστόπουλος (60′ Κρίζμανιτς), Λιούις (60′ Χατζηθεοδωρίδης), Νέιρα (60′ Καραχάλιος), Χνάρης (45′ Μπαϊνοβιτς - 60′ Ανδρούτσος), Φαϊτάκης, Ασμαριανάκης (60′ Φούντας), Καινουργιάκης (60′ Σενγκέλια), Ρακόνιατς (60′ Νους).

Χανιά (Μπεναχούρ): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Νεκούλ, Κουτεντάκης, Ιωαννίδης, Λάμσε, Τοπαλίδης, Τζανακάκης, Ορτιγκόζα, Μεγιάδο, Πρεβεζιάνος.

Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι: Κουτρουμπής, Σημαντηράκης, Νίλι, Κωστανάσιος, Πανεράς και Κολτσίδας.