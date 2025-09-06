Σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από τον 20χρονο εξτρέμ Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι.

Ο Ολυμπιακός είναι μία ανάσα την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι.

Αυτό υποστηρίζει Άγγλος δημοσιογράφος με ανάρτηση του στο Χ. «Η Μπόρνμουθ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι.

Πρόκειται να είναι μόνιμη μετακίνηση του επιθετικού, ο οποίος είχε ενταχθεί στην Μπόρνμουθ τον Ιανουάριο από την Τσέλσι. Ο 20χρονος αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα τη Δευτέρα, εφόσον συμφωνηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες».

Το ποστάρισμα έκανε ο δημοσιογράφος Μαρκ ΜακΆνταμ και δεν αποκλείεται να επιβεβαιωθεί. Ο 20χρονος (9/7/05) δεξιοπόδαρος Σίλκοτ-Ντάμπερι έχει ύψος 1,77μ. και γεννήθηκε στο Λονδίνο. Είναι διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της Αγγλίας και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην περίφημη ακαδημία της Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022.

Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στην Μπόρνμουθ με την οποία έχει μετρήσει δύο συμμετοχές σε Premier League και FA Cup. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και στο δεξί «φτερό» και στην κορυφή της επίθεσης.

Τα πρώτα σημαντικά βήματα, ωστόσο, τα έκανε σε ηλικία 12 ετών στην Ακαδημία της Νόριτς το 2017. Τότε μεταπήδησε στην Ακαδημία της Τσέλσι, όπου παρέμεινε έως το 2025. Με τους «μπλε» υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο τον Αύγουστο του 2022 και στις 17 Ιανουαρίου 2025, μεταγράφηκε στη Μπόρνμουθ, με τη συνεργασία να είναι διάρκειας 3,5 ετών.