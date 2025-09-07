Ελίασον: «Υπήρξε μεταγραφική συζήτηση το καλοκαίρι, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω καλά στην ΑΕΚ»

Ο Νίκλας Ελίασον παραδέχθηκε πως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν μεταγραφικές κουβέντες που τον αφορούσαν, ωστόσο πλέον τα έχει αφήσει όλα πίσω και αισθάνεται πολύ καλά στην ΑΕΚ.

Στο Fotbollskanalen μίλησε ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι με την αποστολή της Εθνικής Σουηδίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ελίασον ρωτήθηκε για τη μεταγραφική συζήτηση που υπήρξε γύρω από το όνομά του το καλοκαίρι, όταν και είχε τεθεί αρχικά εκτός ευρωπαϊκής λίστας της ΑΕΚ, με τον ίδιο να τονίζει πως όλα αυτά έχουν μείνει πίσω και ότι πλέον νιώθει πολύ καλά στην Ένωση όντας αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του.

«Ήταν στα πρώτα παιχνίδια, τότε που υπήρξε κάποια συζήτηση, αλλά μετά από αυτό συμμετείχα σε όλα τα ματς. Έχουμε ξεκινήσει καλά τη σεζόν και περάσαμε από τα προκριματικά της Ευρώπης, που ήταν ένας στόχος, και μετά κερδίσαμε τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Η αίσθηση είναι θετική», ανέφερε αρχικά ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ και συνέχισε απαντώντας στην ερώτηση για το αν σκέφτεται ακόμα να πάρει μεταγραφή σε ομάδα της Βραζιλίας:

«Όχι, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι βρίσκομαι σε πολύ καλή θέση. Νιώθω καλά στην ΑΕΚ και απλώς εστιάζω σε αυτό. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο υπάρχουν πάντα συζητήσεις, αλλά έχω μια συμφωνία με την ΑΕΚ και νιώθω πολύ καλά, είμαι ευχαριστημένος με την κατάσταση».

Τέλος για το γεγονός το ότι αγωνίστηκε ως αλλαγή και όχι ως βασικός στο 2-2 εναντίον της Σλοβενίας με τον Αλεξάντερ Μπέρνχαρντσον να παίζει στην θέση του, ανέφερε: «Τα έχει πάει καλά. Οπότε δεν υπάρχουν παράξενα πράγματα γι’ αυτή την απόφαση», προσθέτοντας για το αν θα παίξει βασικός απέναντι στο Κόσοβο τη Δευτέρα: «Θα βγω έξω να κάνω προπόνηση και θα δούμε τι πιστεύει ο προπονητής».