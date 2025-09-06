Ολυμπιακός: Η Μπεσίκτας διέψευσε επίσημα το ενδιαφέρον για Γιαζίτσι
Η Μπεσίκτας φαίνεται ότι αναστατώθηκε με τα δημοσιεύματα και πήρε επίσημα θέση για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.
Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, σύμφωνα, με όσα αναφέρονταν νωρίτερα στη γειτονική χώρα, εκτός από την Τράμπζονσπορ, ήταν στη λίστα και της Μπεσίκτας. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μάλιστα, υποστήριξαν ότι κατέθεσε πρόταση στους Πειραιώτες.
Η Μπεσίκτας, ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση και διαψεύδει ότι ασχολείται με την περίπτωση του Γιαζίτσι. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: Τα δημοσιεύματα σε έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ισχυρίζονται ότι επιχειρήσαμε ν' αποκτήσουμε τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γιουσούφ Γιαζίτσι, είναι εντελώς αβάσιμα».
Kulübümüzden Açıklama
🔗 https://t.co/yy2nty4TCX pic.twitter.com/XZP6yCsz6b— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.