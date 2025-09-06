Η Μπεσίκτας ενημέρωσε ότι δεν την απασχολεί ο άσος του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Η Μπεσίκτας φαίνεται ότι αναστατώθηκε με τα δημοσιεύματα και πήρε επίσημα θέση για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, σύμφωνα, με όσα αναφέρονταν νωρίτερα στη γειτονική χώρα, εκτός από την Τράμπζονσπορ, ήταν στη λίστα και της Μπεσίκτας. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μάλιστα, υποστήριξαν ότι κατέθεσε πρόταση στους Πειραιώτες.

Η Μπεσίκτας, ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση και διαψεύδει ότι ασχολείται με την περίπτωση του Γιαζίτσι. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: Τα δημοσιεύματα σε έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ισχυρίζονται ότι επιχειρήσαμε ν' αποκτήσουμε τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Γιουσούφ Γιαζίτσι, είναι εντελώς αβάσιμα».