Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υπέστη θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Άσχημα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τραυματισμό του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, οι οποίες έδειξαν θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα θα χάσει δεδομένα τα εξής παιχνίδια:

Πρωτάθλημα 13–14 Σεπτεμβρίου ΟΦΗ*

Κύπελλο 16-18 Σεπτεμβρίου Λεβαδειακός*

Πρωτάθλημα 20–21 Σεπτεμβρίου Παναιτωλικός

Europa League 24 Σεπτεμβρίου Μακάμπι Τελ Αβίβ

* Με αστερίσκο τα εκτός έδρας ματς

Θα δώσει αγώνα δρόμου, λοιπόν, να προλάβει το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη, που θα γίνει στις 27 ή 28 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν Θέλτα και Ολυμπιακός. Ο αγώνας με τους Ισπανούς στην Τούμπα για το Europa League είναι στις 2 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Σ' έναν μήνα, δηλαδή, οπότε και ο Ντεσπόντοφ θα επιδιώξει να είναι πανέτοιμος. Όπως και να έχει, η δεύτερη θλάση του παίκτη σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλεί πονοκέφαλο στην ομάδα και στον τεχνικό Ραζβάν Λουτσέσκου.