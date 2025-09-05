Η πρώτη του Γκρούγιτς στα κιτρινόμαυρα (vid)

Ο Μάρκο Γκρούγιτς βρέθηκε σήμερα στα Σπάτα για να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ.

Λίγες μέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από την ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς, την μεταγραφή του οποίου μάθατε πρώτα από το Gazzetta, βρέθηκε στα Σπάτα για να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Η «Ένωση» δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media της με τον ίδιο να μπαίνει στο γήπεδο και να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 29χρονος Σέρβος αμυντικός μέσος των «κιτρινόμαυρων» έχει δηλωθεί κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ κι έτσι θα είναι διαθέσιμος και για τα παιχνίδια που θα δώσουν εκείνοι στην League Phase του Conference League.