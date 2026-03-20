Με Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς οι κλήσεις της Σερβίας για τα φιλικά του Μαρτίου

Οι Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα της Σερβίας στα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου με Ισπανία και Σαουδική Αραβία.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (20/03) ανακοινώθηκε η 27μελής αποστολή που θα εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα της Σερβίας στα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει να δώσει η ομάδα απέναντι σε Ισπανία (27/03, 22:00) και Σαουδική Αραβία (31/03, 19:00).

Αναλυτικότερα, στις κλήσεις του Βέλικο Παούνοβιτς βρίσκονται οι... Έλληνες Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς οι οποίοι αμφότεροι αγωνίζονται στη χώρα μας με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ακόμη, μέλος της αποστολής είναι και ο νεαρός Σέρβος αμυντικός, Όγκνιεν Μίμοβιτς, που αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στην Κύπρο για λογαριασμό της Πάφου, όπου κάνει μάλιστα μία εξαιρετική χρόνια, παρά το νεαρό της ηλικία του.

Ακόμη στις κλήσεις επέστρεψαν τα αδέρφια Μιλίνκοβιτς - Σάβιτς (Σεργκέι και Βάνια), ενώ για πρώτη φορά κλήθηκαν οι Πέταρ Στάνιτς και Νιέγκοντ Πέτροβιτς, που αγωνίζονται σε Λουντογκόρετς και Βοϊβοντίνα αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι η Σερβία κληρώθηκε μαζί με Ολλανδία και Γερμανία στον όμιλο της Έλλαδας μας για το UEFA Nations League 2026/2027, το οποίο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Αναλυτικά η αποστολή της Σερβίας:

Τερματοφύλακες: Bάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (Νάπολι), Πρέντραγκ Ράικοβιτς (Αλ Ιτιχάντ), Τζόρτζε Πέτροβιτς (Στρασβούργο)

Αμυντικοί: Κόστα Νεντελτζκόβιτς (Λειψία), Όγκνιεν Μίμοβιτς (Πάφος), Στραχίνια Εράκοβιτς (Ερυθρός Αστέρας), Νίκολα Μιλένκοβιτς (Νότιγχαμ Φόρεστ), Στραχίνια Πάβλοβιτς (Μίλαν), Μίλος Βελίκοβιτς (Ερυθρός Αστέρας), Αλέκσα Τέρζιτς (Σάλτσμπουργκ)

Μέσοι: Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς (Κλαμπ Μπριζ), Νεμάνια Γκούντελι (Σεβίλλη), Νεμάνια Μαξίμοβιτς (Σαμπάμπ Αλ Αχλί), Σάσα Λούκιτς (Φούλαμ), Βάνια Ντραγκόγεβιτς (Παρτιζάν), Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (Αλ Χιλάλ), Λάζαρ Σάμαρτζιτς (Ουντινέζε), Πέταρ Στάνισιτς (Λουντογκόρετς), Φίλιπ Κόστιτς (Γιουβέντους), Βελίκο Μπιρμάντσεβιτς (Χετάφε), Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ), Βασίλιε Κοστόφ (Ερυθρός Αστέρας), Νιέγκος Πέτροβιτς (Βοϊβοντίνα)

Επιθετικοί: Αλεξάνταρ Μίτροβιτς (Αλ Ραγιάν), Λούκα Γιόβιτς (ΑΕΚ), Ντέγιαν Γιόβελιτς (Κάνσας Σίτι), Πέταρ Ράτκοφ (Λάτσιο)