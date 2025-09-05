Η ΑΕΚ δημιούργησε ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τους φιλάθλους της, σχετικά με τη ζωή, τα ματς και την καθημερινότητα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η εμπειρία της «OPAP Arena» ζωντανεύει μέσα από τα μάτια των φιλάθλων της ΑΕΚ, στο νέο βίντεο που δημιούργησε η Ένωση. Η ομάδα θλελησε να δώσει μία μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα που επικρατεί στις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφειας, μέσα από τις διηγήσεις των ίδιων των φιλάθλων που δίνουν το «παρών» σε κάθε ματς.

Οι Κιτρινόμαυροι ζήτησαν από τον κόσμο τους να περιγράψει μερικές από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές που έχουν ζήσει εκεί, αλλά και καθημερινές στιγμές στον περίγυρο του γηπέδου που έχει πάντα «ζωή». Μίλησαν για το πώς κρατούν πάντα στις μνήμες τους τις εμβληματικές φιγούρες που έχουν περάσει από την ομάδα και το τί σημαίνει για αυτούς η Νέα Φιλαδέλφεια.

Το μήνυμα της ΑΕΚ

«Από Κυριακή σε Κυριακή, η OPAP ARENA έζησε μια εβδομάδα γεμάτη από συγκινήσεις και από στιγμές που μένουν αξέχαστες. Δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και ενδιάμεσα αυτών μια ευρωπαϊκή πρόκριση που η ΑΕΚ την ήθελε και την άξιζε πολύ.

Αλλά τα βράδια στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι η οικογενειακή ατμόσφαιρα μέσα κι έξω από το γήπεδο, είναι το πάθος που ξεχειλίζει στην εξέδρα, είναι η αύρα της ιστορίας που αγγίζει μικρούς και μεγάλους όταν ανταμώνουν με τις παλιές δόξες της ομάδας ή όταν μπαίνουν στα μουσεία.

Είναι οι κοινωνικές μας δράσεις. Είναι οι μικρές μεγάλες στιγμές μας. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, αλλά δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι η ευλογία του να είσαι ΑΕΚ.

Η κάμερα του AEK TV είναι εκεί και καταγράφει κάθε στιγμή».