Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον Μανόλο Χιμένεθ ο οποίος αύριο (5/9) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τέσσερις συνεργάτες του, για να πιάσει και επισήμως δουλειά στην επιστροφή του στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ έγινε από τις αρχές της εβδομάδας, ήταν εξάλλου ο προπονητής στον οποίον εστίασαν οι «κίτρινοι» εκτιμώντας ότι λόγω της γνώσης που έχει για το ελληνικό Πρωτάθλημα αλλά και του υλικού της ομάδας, αποτελεί την καταλληλότερη λύση για την τεχνική ηγεσία. Υπό αυτό το σκεπτικό ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών οι οποίες κατέληξαν σε προφορική συμφωνία και πλέον ετοιμάζονται για και την τυπική επικύρωσή της.

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη μαζί με τέσσερις συνεργάτες του για να πιάσει και επισήμως δουλειά έχοντας στη διάθεσή του ένα διάστημα (περίπου) μιας εβδομάδας πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα του ως προπονητής του Άρη. Μάλιστα η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει τον 8ο σταθμό της πολυετούς προπονητικής πορείας του.

Μετά τη σπουδαία καριέρα του ως ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης, ο Μανόλο Χιμένεθ ουσιαστικά ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ίδιας ομάδας και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Τον Οκτώβρη του 2007 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας στην οποία παρέμεινε για περίπου τρία χρόνια και για την ακρίβεια σε 135 παιχνίδια. Ακολούθησε η πρώτη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, από τον Οκτώβρη του 2010 έως και τον αντίστοιχο του 2011. Περίπου ενάμιση έτος κράτησε η θητεία του στη Σαραγόσα.

Μεσολάβησαν 25 αγώνες στην τεχνική ηγεσία της Αλ Ριάν για να επιστρέψει στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε και το Πρωτάθλημα Ελλάδας (2017-18). Πριν την 3η θητεία του στην ΑΕΚ και για 16 αγώνες το 2019, προηγήθηκε η Λας Πάλμας. Σε δύο διαφορετικές περιόδους δούλεψε στην Αλ Ουάχντα καθώς ενδιάμεσα αυτόν επέστρεψε για 4η φορά στην ΑΕΚ. Μετά τη Σέρα Πορτένο στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ από τον οποίον αποχώρησε τον Μάρτιο του 2025.