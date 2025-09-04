Ο Κ. Νικολακόπουλος απαντάει μέσα από το blog του στο gazzetta σε ένα επίκαιρο ερώτημα, 13 ημέρες πριν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός το Τσάμπιονς Λιγκ.

Άραγε, σε τι θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας ανάμεσα στις 36 ομάδες του Τσάμπιονς Λιγκ;

Διάβαζα χθες σε μία τουρκική ιστοσελίδα ένα σενάριο περί Μπεσίκτας και Γιαζίτσι, ότι τον θέλει ο νέος προπονητής της ομάδας της Πόλης, ο Σεργκέν Γιαλτσίν, κι έπεσε το μάτι μου σε ένα άλλο θέμα: Τον άτυπο πίνακα βάσει της χρηματιστηριακής αξίας των κλαμπ που θα παίξουν στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν βρίσκεται στη θέση Νο 29 με 111,9 εκ. Ευρώ. Αφήνοντας πίσω του εφτά ομάδες: Την Σλάβια Πράγας (108,63) που είναι πολύ κοντά του και τις άλλες έξι, που είναι αρκετά έως πολύ μακριά του- Κοπεγχάγη (77,15), Ουνιόν Βελγίου (76,30), Μπόντο Γκλιμτ (57,13), Καραμπάγκ (25,08), Πάφος (23,05) και Καϊράτ (12,8)!

Μακριά από τον Ολυμπιακό, ωστόσο, είναι και οι ομάδες από πάνω του: Πιο κοντινές η Κλαμπ Μπριζ (172,6), ο Άγιαξ (186,15), η PSV (249,75), η Βιγιαρεάλ (255,80) και η Γαλατασαράϊ (298,63). Αυτά, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο ολλανδικές ομάδες είναι αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων», όπως και η Πάφος με την Καϊράτ. Οι δε θέσεις των άλλων αντιπάλων του Ολυμπιακού βάσει χρηματιστηριακής αγοράς είναι 19η η Μπάγερ Λέβερκουζεν (389,75 εκ. Ευρώ), 5η η Μπαρτσελόνα (1,1 δις), 2η η Άρσεναλ (1,33 δις) και 1η η Ρεάλ Μαδρίτης (1,4 δις)!

Ίσως ζαλιστήκατε με τα νούμερα, αλλά είναι μία ευκαιρία για να αντιληφθούμε κιόλας το μέγεθος της δυσκολίας της αποστολής του πρωταθλητή Ελλάδας, που έχει να αντιμετωπίσει τρία μεγαθήρια (και χρηματιστηριακά), εκ των οποίων τα δύο εκτός έδρας, άλλες τρεις ομάδες με χρηματιστηριακή αξία από πολύ έως πάρα πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τον ίδιο, εκ των οποίων οι δύο εντός έδρας και δύο ομάδες με πολύ πιο χαμηλή από τον ίδιο χρηματιστηριακή αξία, εκ των οποίων τη μία εντός έδρας.

Ασφαλώς δεν παίζουν μπάλα τα λεφτά, ωστόσο μην κοροϊδευόμαστε «κάτι» μας λένε κι αυτά…Απαιτήσεις πρέπει να υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός έχει δυναμική συλλόγου Τσάμπιονς Λιγκ, έχει κόσμο Τσάμπιονς Λιγκ, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να παλέψει έως το τελευταίο λεπτό για το καλύτερο. Απλά να ξέρουμε και την πραγματικότητα.

Παρεμπιπτόντως, από τους παίκτες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία έχουν οι Έσε-Μουζακίτης (12 εκ. Ευρώ), Τζολάκης (10), Πιρόλα-Ορτέγκα-Στρεφέτσα (6), Ποντένσε (5,5), Κοστίνια-Ρέτσος-Γιαζίτσι-Ελ Κααμπί (5), Σιπιόνι-Ταρέμι (3,5), Ζέλσον-Γιάρεμτσουκ (3), Μπρούνο (2,7), Μπιανκόν-Νασιμέντο-Καμπελά (2,5), Καλογερόπουλος (1,5), Βέζο (1,4), Ρόντινεϊ (1), Γκαρθία (900), Μάντσα (700), Πασχαλάκης (500), Μπότης (200). Ακόμη δεν έχει βάλει το transfermarkt «ταμπελάκι» για την αξία των Πνευμονίδη, Λιατσικούρα.

Να διευκρινίσουμε ότι η χρηματιστηριακή αξία εν πολλοίς έχει να κάνει και με την ηλικία των παικτών-όσο μικρότερη η ηλικία τόσο μεγαλύτερη η αξία, ανάλογα βέβαια και με τις συμμετοχές και τι διακρίσεις.

Άσχετο:

Τελικά είχαν δίκιο όσοι υποστήριζαν ότι η Νότιγχαμ θα έδινε δανεικό τον Κουϊαμπάνο που αγόρασε από την Μποταφόγκο, αφού ήταν ο τρίτος της αριστερός μπακ-μισό δίκιο, αφού δεν τον δάνεισε στον Ολυμπιακό, αλλά στην ίδια την Μποταφόγκο! Είμαι, πάντως, σχεδόν βέβαιος ότι αν έφευγε ο Ορτέγκα, για τον οποίο κάτι πήγε να παιχτεί και στο τέλος αλλά δεν παίχτηκε, στη θέση του θα έρχονταν ο 22χρονος Βραζιλιάνος.

Κατά τα άλλα, ένας ακόμη παίκτης που εσχάτως είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός ακραίος Ικέρ Αλμένα κατέληξε στη Χάϊντουκ, από την Αλ Κατσίγια, ομάδα του Μίτσελ στη Σαουδική Αραβία. Ο δε 18χρονος στόπερ Μιλοσάβλιεβιτς, τον οποίο ρεπορτάζ στο Βελιγράδι, έστελναν στον ολυμπιακό μέσω Νότιγχαμ, εν τέλει πουλήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στην Μπούρνεμουθ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ακόμη και στα μόλις 16 λεπτά που έπαιξε στον Βόλο ο Γιαζίτσι, προσπάθησε να κάνει αισθητή την παρουσία του, μπαίνοντας αμέσως με το που άνοιξε το σκορ ο Τσικίνιο-ο Μεντιλίμπαρ είχε αποφασίσει να τον περάσει αντί του Ζέλσον και θα το έκανε είτε έμπαινε εκεί το γκολ, είτε όχι. Ο Τούρκος πρόλαβε κι έκανε καλές επαφές, είχε καλές κινήσεις, την έξυπνη εκτέλεση του κόρνερ προς τον Τσικίνιο για τη φάση του 2-0 του Ρέτσου και εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που κέρδισε ο Ελ Κααμπί λίγο έξω από την περιοχή στο 94’ με την μπάλα να βρίσκει στο τείχος.

Είναι σαφές ότι ο Γιαζίτζι το προσπαθεί, το παλεύει. Απλά ας έχουμε υπόψιν μας ότι από τις 22 Ιουνίου του 2024, όταν μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο του Τουρκία-Πορτογαλία (0-3) στα τελικά του ΓΙΟΥΡΟ, έχει παίξει 10 λεπτά στο Αστέρας-Ολυμπιακός (1-0) τον περασμένο Οκτώβριο, 17 λεπτά στο Ολυμπιακός-Αστέρας (2-0) τις προάλλες και 16 λεπτά στο Βόλος-Ολυμπιακός (0-2) το περασμένο Σάββατο…

Και για το τέλος ένα ιμότζι για την χθεσινή συνέντευξη του Νάτσο Σκόκο, που μίλησε στην Αργεντινή για την τρέλα που επικρατεί γενικά με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, λέγοντας ότι μετά το Ολυμπιακός-ΑΕΚ 6-0 το 2011 του πέταξαν βόμβες μολότοφ στην αυλή του σπιτιού του.