Μπρινιόλι: «Ήταν μία προσωπική μου επιλογή να πάω στην ΑΕΚ και είμαι χαρούμενος που την έκανα»

Ο Μπρινιόλι σε συνεντέξη του σε γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο μίλησε για την καριέρα και για τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ.

Ο Μπρινιόλι έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στον πασίγνωστο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο, στην οποία μίλησε για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και τις εμπειρίες, αλλά και για μία πιθανή επιστροφή στην πατρίδα του.

Ο έμπειρος γκολκίπερ τόνισε ότι οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ), δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τις ομάδες της Ιταλίας από θέμα οργάνωσης. Επίσης αναφέρθηκε και στην μεταγραφή του από τους Πράσινους στην Ένωση το καλοκαίρι του 2024, λέγοντας ότι ήταν μία προσωπική επιλογή και ότι ήταν χαρούμενος που την έκανε.

Επιπλεόν, αναφέρθηκε και στην στιγμή που θα την θυμάται πάντα στο μυαλό του, η οποία ήταν ένα γκολ που είχε σημειώσει στις καθυστερήσεις του αγώνα με την φανέλα της Μπενεβέντο κόντρα στη Μίλαν το 2017.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Για το αν θα επέστρεφε στην Ιταλία δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος εδώ, αλλά αν προκύψει η ευκαιρία, θα την αξιολογήσω. Είχα κάποιες καλές προσφορές, αλλά αν επιστρέψω, θέλω να είμαι βασικός παίκτης. Περιμένω την ευκαιρία, αλλά επαναλαμβάνω: Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ, πρέπει να είμαι ειλικρινής: Είναι ένα καλό συναίσθημα και η δουλειά είναι καλή. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και η ποιότητα βελτιώνεται συνεχώς, χρόνο με το χρόνο. Ελπίζω να συνεχίσω».

Για τη σύγκριση της εμπειρίας του ποδοσφαίρου μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας , είπε: «Σίγουρα, όσον αφορά τις δομές, μεγάλοι σύλλογοι όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από την Ιταλία. Όσον αφορά την ποιότητα της δουλειάς, μπορείς να πεις καλά. Αρχικά, υπήρχαν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά προσαρμόστηκα. Η βάση της δουλειάς, ωστόσο, είναι η ίδια και είμαι καλά. Αυτές οι τρεις ομάδες σίγουρα θα αγωνίζονταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ίσως όχι στην πρώτη πεντάδα, αλλά λίγο πολύ μεταξύ πέμπτης και δωδέκατης θέσης. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά μετά έρχεται μια καλή χρονιά και μπορείς να παίξεις ακόμη και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για το 2023 που είχε ονομαστεί ο κορυφαίος τερματοφύλας της Superleague, ανέφερε: « Ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Ήταν μια πορεία ανάπτυξης που παραλίγο να με οδηγήσει στο Champions League, πριν χάσω τον προκριματικό γύρο στον τελικό από την Μπράγκα. Στη συνέχεια παίξαμε στο Europa League, οπότε ήταν σίγουρα μεγάλη ικανοποίηση».

Για τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, είπε: Ήταν μια προσωπική απόφαση, τελείωσε τώρα και είμαι χαρούμενος που την πήρα. Αλλά τώρα είναι μια διαφορετική ιστορία, είμαστε μόνο εγώ και ο Τόμας (Στράκοσα). Πέρυσι, παίζαμε εναλλάξ, ειδικά στο τέλος. Τώρα ο Τόμας τα πάει πολύ καλά, αυτός είναι ο ρόλος μου: είμαι ο δωδέκατος και περιμένω την ευκαιρία μου, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Για το γκολ που είχε σημειώσει με τη φανέλα της Μπενεβέντο το 2017 απέναντι στη Μίλαν, δήλωσε: «Ήταν ένα απερίγραπτο και όμορφο συναίσθημα. Είναι ένα επεισόδιο που θα μείνει στη μνήμη όλων των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Είναι κάτι όμορφο, είτε μας αρέσει είτε όχι, θα μιλάμε πάντα γι' αυτό. Το γκολ εναντίον της Μίλαν θα μείνει μαζί μου, ειδικά όταν αποσυρθώ. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, μόνο τρεις τερματοφύλακες έχουν σκοράρει στη Serie A: ο Ραμπούλα, ο Τάιμπι και εγώ»

Για τη μεταγραφή του Ντοναρούμα στη Μάνστεστερ Σίτι, είπε: «Στο ποδόσφαιρο, η λέξη «αναγνώριση» δεν υπάρχει. Οι σύλλογοι έχουν γίνει επιχειρήσεις, αλλά δεν μπορείς να ξεχνάς ότι συνεργάζεσαι με ανθρώπους. Αυτοί είναι το πλεονέκτημά σου. Μετά πρέπει να κάνεις επιλογές. Υπήρχαν δυναμικές σε αυτή την ιστορία που δεν γνωρίζουμε. Προσωπικά θεωρώ ότι αν ο Τζίτζι δεν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, είναι στους τρεις κορυφαίους, μαζί με τους Κουρτουά και Όμπλακ. Ο καλύτερος όλων των εποχών; Ο Μπουφόν»