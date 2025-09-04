Θα τερματίσει η ΑΕΚ στις πρώτες 24 του Conference; Η απάντηση του Football Meets Data

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Ένωσης στο Conference League αρχίζει στις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο ήδη η πλατφόρμα Football Meets Data παρουσίασε την πιθανή θέση που μπορεί να τερματίσει η Ένωση στη League Phase.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από μια σεζόν απουσίας, και θα δώσει το «παρών» στη League Phase του Conference League. Εκεί, θα βρει μπροστά της τη φιναλίστ των δυο τελευταίων ετών, Φιορεντίνα, τη Σάμροκ Ρόβερς, την Τσέλιε, την Αμπερντίν, την Κραϊόβα, αλλά και τη Σάμσουνσπορ, που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στα Playoffs του Europa League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς που έχει ξεκινήσει με 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague, απέναντι σε Πανσερραϊκό (2-0) και Αστέρα Τρίπολης (1-0), θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στις 2 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τότε θα έχει δώσει ακόμη 5 παιχνίδια εντός συνόρων, 4 για το πρωτάθλημα και ένα στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η κλήρωση μοιάζει «βατή» για την Ένωση, όμως σίγουρα κρύβει παγίδες, ενώ και τα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε Νοέμβρη - Δεκέμβρη θα παίξουν το ρόλο τους. Ο στόχος της εισόδου στις 24 πρώτες ομάδες της League Phase είναι εφικτός, εξαρτάται αποκλειστικά από τα πόδια των παικτών του «Δικέφαλου» και... σύμφωνα με το Football Meets Data, είναι αρκετά πιθανό να επιτευχθεί.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ιστοσελίδα που παρουσιάζει πιθανότητες εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους (ρόστερ, πρόγραμμα, κατάσταση αντιπάλων κτλ) τοποθετεί την ΑΕΚ στην 18η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, δίνοντάς τις 74% πιθανότητες για είσοδο στην 24αδα και 9% για την πρώτη οκτάδα. Έτσι... τη φέρνει αντίπαλο με την ελβετική Λοζάν Σπορ, που εκτιμάται ότι θα τερματίσει 15η.

🆕 Our first stab at 🟢 UECL 2025/26 league stage!



👉 To finish Top 8:



89% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

75% 🇪🇸 Rayo Vallecano

69% 🇫🇷 Strasbourg

67% 🇮🇹 Fiorentina

65% 🇺🇦 Shakhtar

55% 🇳🇱 AZ

54% 🇩🇪 Mainz

41% 🇨🇿 Sparta

...



🔜 More stats to follow! pic.twitter.com/8Ny43haeh0 September 2, 2025

Εντός 24αδας βρίσκονται και οι δυο κυπριακές ομάδες του θεσμού, με την ΑΕΚ Λάρνακας 9η και την Ομόνοια 20η, ενώ στην 1η θέση του πίνακα συναντάμε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Κρίσταλ Πάλας.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase