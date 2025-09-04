Θα τερματίσει η ΑΕΚ στις πρώτες 24 του Conference; Η απάντηση του Football Meets Data
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από μια σεζόν απουσίας, και θα δώσει το «παρών» στη League Phase του Conference League. Εκεί, θα βρει μπροστά της τη φιναλίστ των δυο τελευταίων ετών, Φιορεντίνα, τη Σάμροκ Ρόβερς, την Τσέλιε, την Αμπερντίν, την Κραϊόβα, αλλά και τη Σάμσουνσπορ, που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός στα Playoffs του Europa League.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς που έχει ξεκινήσει με 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague, απέναντι σε Πανσερραϊκό (2-0) και Αστέρα Τρίπολης (1-0), θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στις 2 Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τότε θα έχει δώσει ακόμη 5 παιχνίδια εντός συνόρων, 4 για το πρωτάθλημα και ένα στο Κύπελλο Ελλάδας.
Η κλήρωση μοιάζει «βατή» για την Ένωση, όμως σίγουρα κρύβει παγίδες, ενώ και τα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε Νοέμβρη - Δεκέμβρη θα παίξουν το ρόλο τους. Ο στόχος της εισόδου στις 24 πρώτες ομάδες της League Phase είναι εφικτός, εξαρτάται αποκλειστικά από τα πόδια των παικτών του «Δικέφαλου» και... σύμφωνα με το Football Meets Data, είναι αρκετά πιθανό να επιτευχθεί.
Συγκεκριμένα, η γνωστή ιστοσελίδα που παρουσιάζει πιθανότητες εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους (ρόστερ, πρόγραμμα, κατάσταση αντιπάλων κτλ) τοποθετεί την ΑΕΚ στην 18η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, δίνοντάς τις 74% πιθανότητες για είσοδο στην 24αδα και 9% για την πρώτη οκτάδα. Έτσι... τη φέρνει αντίπαλο με την ελβετική Λοζάν Σπορ, που εκτιμάται ότι θα τερματίσει 15η.
Εντός 24αδας βρίσκονται και οι δυο κυπριακές ομάδες του θεσμού, με την ΑΕΚ Λάρνακας 9η και την Ομόνοια 20η, ενώ στην 1η θέση του πίνακα συναντάμε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, την Κρίσταλ Πάλας.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase
- 1η αγωνιστική: Τσέλιε - ΑΕΚ, 2 Οκτωβρίου - 22:00
- 2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αμπερντίν, 23 Οκτωβρίου - 19:45
- 3η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς, 6 Νοεμβρίου - 19:45
- 4η αγωνιστική: Φιορεντίνα - ΑΕΚ, 27 Νοεμβρίου - 22:00
- 5η αγωνιστική: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ, 11 Δεκεμβρίου - 19:45
- 6η αγωνιστική: ΑΕΚ - Κραϊόβα, 18 Δεκεμβρίου - 22:00
