ΑΕΛ Novibet: Παρελθόν από τους «βυσσινί» ο Τριμμάτης
Εκτός από τις αποκτήσεις, η ΑΕΛ Novibet κάνει και αποδεσμεύσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ρόστερ για την χρονιά αυτή. Στο δεύτερο σκέλος ανήκει και ο Αντώνης Τριμμάτης ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τους Θεσσαλούς.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Τριμμάτη.
Ο Αντώνης υπήρξε αναπόσπαστο μέλος της περσινής αήττητης πρωταθλήτριας ομάδας της ΑΕΛ Novibet στη Super League 2 και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της. Για την προσφορά του αυτήν, τον ευχαριστούμε θερμά, καθώς θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ομάδας μας.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εύχεται στον Αντώνη καλή συνέχεια και υγεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα».
