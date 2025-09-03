Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας με τον Αντώνη Τριμμάτη

Εκτός από τις αποκτήσεις, η ΑΕΛ Novibet κάνει και αποδεσμεύσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ρόστερ για την χρονιά αυτή. Στο δεύτερο σκέλος ανήκει και ο Αντώνης Τριμμάτης ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τους Θεσσαλούς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Τριμμάτη.

Ο Αντώνης υπήρξε αναπόσπαστο μέλος της περσινής αήττητης πρωταθλήτριας ομάδας της ΑΕΛ Novibet στη Super League 2 και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία της. Για την προσφορά του αυτήν, τον ευχαριστούμε θερμά, καθώς θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ομάδας μας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εύχεται στον Αντώνη καλή συνέχεια και υγεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα».