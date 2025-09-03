Το depth chart του Παναθηναϊκού χτίστηκε βάσει της κύριας επιθυμίας του Βιτόρια

Το βάθος στο τελικό ρόστερ του Παναθηναϊκού και η βασική ιδέα του Ρουί Βιτόρια πάνω στην οποία χαράχτηκε ο φετινός σχεδιασμός.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τον μεταγραφικό σχεδιασμό του για το φετινό καλοκαίρι, με τις τελευταίες τρεις κινήσεις που έκανε με τους Ταμπόρδα, Πάντοβιτς και Ντέσερς.

Παρά το γεγονός πως το μεταγραφικό «παράθυρο» για την Ελλάδα κλείνει στις 12 του μήνα, οι «πράσινοι» φρόντισαν να είναι έτοιμοι αρκετά νωρίτερα, αφού η προθεσμία για την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας για τις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έληγε το βράδυ της Τρίτης (02/09).

Όλες οι μεταγραφικές «διεργασίες» που έγιναν κατά τη περίοδο του καλοκαιριού είχαν έναν βασικό γνώμονα τον οποίο είχε ορίσει ο Ρουί Βιτόρια από την αρχή και ήταν ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, μετά το περσινό διάστημα που πέρασε στον σύλλογο.

Αυτός ήταν να υπάρχουν δύο ισάξιοι παίκτες σε κάθε θέση για να μπορεί η ομάδα να ανταπεξέλθει στο αρκετά γεμάτο και απαιτητικό της πρόγραμμα, που θα την αναγκάσει για ένα μεγάλο διάστημα της φετινής σεζόν να παίζει Πέμπτη-Κυριακή.

Το depth chart του φετινού Παναθηναϊκού

Οι ιθύνοντες των «πρασίνων», που ήταν υπεύθυνοι για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, εργάστηκαν από κοινού με τον Ρουί Βιτόρια έχοντας ως κύριο μέλημά τους την επιθυμία αυτή του Πορτογάλου.

Η δουλειά τους δεν ήταν εύκολη, αφού έπρεπε ταυτόχρονα με τα ήδη υπάρχοντα κενά, που άφησαν τα συμβόλαια που έληξαν, να αντιμετωπίσουν κι εκείνα που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια του παραθύρου (Βαγιαννίδης, Μαξίμοβιτς, Ιωαννίδης) και αφορούσαν πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές για την ομάδα.

Εκείνο το στοιχείο που ανέβαζε τον βαθμό της δυσκολίας στην όλη διαδικασία είναι πως, ειδικά αναφορικά με τους παίκτες που έφυγαν το καλοκαίρι, η διαδικασία αναζήτησης για την αντικατάστασή τους αφορούσε ποδοσφαιριστές καλύτερου επίπεδου, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία αναβάθμιση του ρόστερ.

Έπειτα από το τέλος της επίπονης αυτής διαδικασίας και ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε, κοιτώντας το depth chart που δημιούργησε η ομάδα για τη νέα αυτή σεζόν, μπορεί κανείς να πει πως επετεύχθη ο στόχος που τέθηκε, με κάποιους αστερίσκους.

Αναλυτικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανά θέση

Τερματοφύλακες: Λαφόν - Ντραγκόφσκι

Λαφόν - Ντραγκόφσκι Δεξιοί κεντρικοί αμυντικοί: Γεντβάι - Πάλμερ Μπράουν

Γεντβάι - Πάλμερ Μπράουν Αριστεροί κεντρικοί αμυντικοί: Ίνγκασον - Τουμπά

Ίνγκασον - Τουμπά Δεξιοί μπακ: Καλάμπρια - Κώτσιρας

Καλάμπρια - Κώτσιρας Αριστεροί μπακ: Κυριακόπουλος - Μλαντένοβιτς

Κυριακόπουλος - Μλαντένοβιτς Αμυντικοί μέσοι: Τσιριβέγια - Σιώπης

Τσιριβέγια - Σιώπης Κεντρικοί μέσοι: Τσέριν - Ρενάτο Σάντσες

Τσέριν - Ρενάτο Σάντσες Επιθετικοί μέσοι: Μπακασέτας - Ταμπόρδα

Μπακασέτας - Ταμπόρδα Δεξιός εξτρέμ: Τετέ - Πελίστρι

Τετέ - Πελίστρι Αριστεροί εξτρέμ: Τζούρισιτς - Ζαρουρί

Τζούρισιτς - Ζαρουρί Επιθετικοί: Ντέσερς - Σφιντέρσκι - Πάντοβιτς

Κοιτώντας την παραπάνω ανάλυση του ρόστερ παρατηρεί κανείς πως η γενική ιδέα εφαρμόστηκε και ίσχυσε στις περισσότερες θέσεις, όμως υπάρχουν και κάποιες που δεν έχει συμβεί αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε.

Για παράδειγμα στην θέση του δεξιού μπακ υπάρχει μία απόσταση μεταξύ του Καλάμπρια και του Κώτσιρα. Ο Ρουί Βιτόρια είχε πράγματι μία σκέψη για να κινηθεί η ομάδα και για την απόκτηση δεύτερου δεξιού μπακ στην αρχή του καλοκαιριού, τότε για να βρεθεί κάποιος που θα είναι πιο κοντά στον Γιώργο Βαγιαννίδη, όμως οι παρουσίες του έμπειρου Έλληνα μπακ, μετά την πώληση του «Βάγια» με Σαχτάρ και Σαμσουνσπόρ, σε συνδυασμό και με την ανάγκη Ελλήνων παικτών για την λίστα φαίνεται πως έπεισαν τον Πορτογάλο κόουτς να τον διατηρήσει στο ρόστερ.

Έπειτα στο «8» υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό του Ρενάτο Σάντσες. Πρόκειται για έναν παίκτη αδιαμφισβήτητης ποιότητας, ο οποίος όμως δεν είναι δεδομένο ότι θα πιάσει και θα αποδώσει τα αναμενόμενα εξαιτίας του βεβαρημένου ιστορικού τραυματισμών που έχει.

Έτσι, με το ερωτηματικό αυτό να πλανάται πάνω από την περίπτωσή του, δεν μπορεί να πει κανείς πως οι «πράσινοι» είναι απόλυτα καλυμμένοι στην θέση αυτή.

Κάποιοι ίσως θα μπορούσαν να πουν πως υπάρχει διαφορά ποιότητας και μεταξύ Σιώπη και Τσιριβέγια, όμως εκεί μιλάμε για δύο παίκτες που, παρ' ότι αγωνίζονται στην ίδια θέση, προσφέρουν πολύ διαφορετικά πράγματα.

*Μεταξύ των παραπάνω ονομάτων δεν έχουμε συμπεριλάβει τους Νίκα, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Κότσαρη που έχουν πιο συμπληρωματικούς ρόλους, τον εδώ και καιρό τραυματία Κυριόπουλο και τους Βιλένα και Μαξ, που είναι εκτός ομάδας.

Το φετινό καλοκαίρι φαίνεται ο μεταγραφικός μηχανισμός του Παναθηναϊκού να έχει λειτουργήσει σωστά, όπως φανερώνει και η επιδραστικότητα των πρώτων μεταγραφικών αποκτημάτων που βρίσκονται καιρό μαζί με την ομάδα, όμως είναι εξίσου σημαντικό να δέσουν με κείνη τόσο και οι τελευταίες προσθήκες (Ρενάτο, Ταμπόρδα, Ντέσερς) προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη δουλειά που έχει γίνει και ύστερα να δούμε και στο χορτάρι τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει.