Λέτο και Μπενίτεθ θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά ως προπονητές στο Παναθηναϊκός - Κηφισιά και σας θυμίζουμε όσα είχε πει ο Αργεντινός στο Gazzetta για τον Ισπανό Legend.

Ξεχωριστή σημασία θα έχει η αυριανή αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό (3/12, 19:30) για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Θα είναι το πρώτο ματς του Αργεντινού τεχνικού στη Λεωφόρο ως πρώτος προπονητής (ήταν άμεσος συνεργάτης του Κώστου Μπράτσου στη «λευκή» ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα των Βορείων Προαστίων το 2024), ενώ θα βρει απέναντι του ως αντίπαλο τον Ράφα Μπενίτεθ.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί το 2007 όταν η Λίβερπουλ αγόρασε τον Αργεντινό από τη Λανούς και τον έφερε στην Ευρώπη. Υπό τις οδηγίες του Ισπανού Legend έκανε τις τέσσερις εμφανίσεις του με τη φανέλα των Reds, δύο στο Champions League και ισάριθμες στο League Cup.

Με αφορμή την παρθενική τους προπονητική «μονομαχία» σας θυμίζουμε όσα είχε πει ο «Σέμπα» στη μεγάλη του συνέντευξη - κατάθεση ψυχής στο Gazzetta, στις 31 Ιουλίου του 2024, πριν τη θριαμβευτική παρθενική χρονιά του ως πρώτος προπονητής, κατά την οποία ανέβασε την Κηφισιά στη Stoiximan Super League.

H αναφορά του Λέτο στον Μπενίτεθ στη μεγάλη του συνέντευξη στο Gazzetta

Πως ήταν να έχεις προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με βοήθησε παρά πολύ. Στην προπόνηση έκανε πολύ σωστά πράγματα. Για εμένα το καλύτερο ήταν πως ήξερε να μας διαχειριστεί. Επίσης ήταν πολύ ξεκάθαρος στις οδηγίες του, όλοι γνώριζαν τι έπρεπε να κάνουν. Θυμάμαι ακόμα τα τεχνικά κομμάτια τις προπονήσεις, μπορεί τώρα να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από τότε. Ήταν και παρά πολύ καλός άνθρωπος, μια πολύ καλή ψυχή. Με προστάτευε πολύ, είδε ότι θα μπορούσα να γίνω καλός ποδοσφαιριστής στο μέλλον, όχι τότε.

Με έβαλε να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι στο Champions League, γιατί είδε ότι στις προπονήσεις ότι ήμουν καλός. Είχε όλους αυτούς του σπουδαίους ποδοσφαιριστές και με διάλεξε, αλλά δεν έπαιξα καλά. Με έβγαλε δυο λεπτά αφού ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε κάτι στο μυαλό για εμένα που όμως δεν δούλεψε. Μου έδωσε όμως την ευχαρίστηση να μην με βγάλει από το πρώτο ημίχρονο, όπως θα έκαναν οι περισσότεροι. Ήρθε την επόμενη μέρα και μου είπε ότι έκανε λάθος που με έβαλε να κάνω ντεμπούτο σε ένα τόσο κρίσιμο ματς, θα έπρεπε μου είπε να με βάλει να παίξω πρώτα σε κάποια παιχνίδια στο κύπελλο και στην Premier League και μετά να έπαιζα σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Η σχέση μας μετά ήταν σαν πατέρα με γιου, είχα όμως μετά ένα τεράστιο πρόβλημα με το διαβατήριο και δεν μπορούσα να αγωνιστώ στην Premier League.

Ο προπονητής ήθελε να με στηρίξει πολύ, ειδικά μετά το πρώτο μου παιχνίδι που η ψυχολογία μου ήταν πολύ κακή. Έπαιξα ένα παιχνίδι στο EFL Cup και δυο στο FA cup, μετά είχαμε τα προημιτελικά με την Τσέλσι και μου είπε να είμαι έτοιμος να παίξω. Όμως δυστυχώς εξαιτίας του προβλήματος με το διαβατήριο με κάλεσε μόλις δυο μέρες πριν το παιχνίδι και μου είπε πως για νομικούς λόγους δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ».

Ήταν ο Μπενίτεθ ο προπονητής που σε βοήθησε περισσότερο στην καριέρα σου;

«Ήταν ο προπονητής που πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση για την καριέρα μου, να μείνω στη Λίβερπουλ μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί είχα και πρόταση από τη Ρίβερ στα μέσα της σεζόν. Με είχε καλέσει ο Σιμεόνε που είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν να πάω ως δανεικός. Οι περισσότεροι στην θέση του δεν θα ενδιαφέρονταν για ένα μικρό παιδί, αλλά αυτός επέμενε να μείνω για το μέλλον μου και την καριέρα μου, για να μάθω την γλώσσα, για να μάθω από τους συμπαίκτες μου και για να δυναμώσω. Ο Μπενίτεθ επίσης με είχε διαβεβαιώσει ότι θα προσπαθούσε να φτιάξει και το θέμα που είχα και με τα χαρτιά. Εγώ όμως ήθελα πολύ να φύγω, φώναζα για να φύγω θυμάμαι. Για εμένα ήταν το σημαντικότερα πράγμα που έκανε για εμένα, θα είμαι πάντα ευγνώμων. Μετά ήρθα στην Ελλάδα και συνέχισα την καριέρα μου».