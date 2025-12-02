Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου. «Ανάσες» σε Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια και Τετέ, μέσα ο Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 19:30). O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να δώσει «ανάσες» σε επιβαρυμένους ποδοσφαιριστές, όπως οι Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια και Τετέ.

Από την πλευρά του ο Τουμπά είναι τιμωρημένος λόγω της αποβολής του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, ενώ εκτός παραμένουν οι Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες και Κυριακόπουλος. Ο διεθνής μπακ ακολούθησε θεραπεία και οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες έκαναν ατομικό πρόγραμμα.

Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή επιστρέφει ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος δεν ήταν στον πάγκο στο ματς με την ΑΕΚ, ενώ μέχρι στιγμής έχει μόνο δυο εμφανίσεις στα ματς Κυπέλλου με Athens Kallithea και Ατρόμητο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας,Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Πάντοβιτς.