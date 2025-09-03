Ο Άρης έχει φτάσει στο τελικό στάδιο των επαφών με τον Μανόλο Χιμένεθ κι εκείνος είναι πιθανό να έρθει σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να τελειώσει το deal.

Στην επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ φαίνεται πως έχει κατασταλάξει ο Άρης, αφού οι επαφές των δύο πλευρών έχουν εντατικοποιηθεί κι έχουν μπει στην τελική ευθεία για να προκύψει συμφωνία.

Είναι δε τόσο προχωρημένες, που δεν αποκλείεται το deal να κλείσει κι εντός της σημερινής ημέρας, όπως συνηγορούν και οι σημαντικές ενδείξεις που συντείνουν στην κατεύθυνση αυτή.

Αρχικά ο Ισπανός προπονητής είναι πιθανό να βρεθεί την Τετάρτη (03/09) στην Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιήσει την συμφωνία, εξέλιξη η οποία καταμαρτυράται ως έναν βαθμό και από την αλλαγή, που υπήρξε, στην ώρα της σημερινής προπόνησης της ομάδας.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να εκδοθεί από τον Άρη και η ανακοίνωση για το «διαζύγιο» με τον νυν τεχνικό της ομάδας, Μαρίνο Ουζουνίδη.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μανόλο Χιμένεθ έχει εργαστεί στην χώρα μας άλλες τέσσερις φορές, όλες για την ΑΕΚ. Η πρώτη φορά ήταν την περίοδο 2010-2011, η δεύτερη από τον Γενάρη του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2018, η τρίτη από τον Φλεβάρη του 2019 μέχρι τον Μάιου του ίδιου έτους και η τελευταία από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (2018) κι ένα Κύπελλο Ελλάδος (2011) με την «Ένωση».