Άρης: Σε επαφές με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Ο Άρης βρίσκεται σε επαφές με τον Μανόλο Χιμένεθ και μάλιστα έχει καταθέσει πρόταση στον 61χρονο προπονητή και περιμένει την απάντησή του.

Το όνομα του Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα των αντικαταστατών του Μαρίνου Ουζουνίδη στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε επαφή καθώς επίσης και ότι έχουν διατυπώσει τις προθέσεις τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

Για την ακρίβεια, ο 61χρονος τεχνικός άκουσε τον Ρούμπεν Ρέγες και δεσμεύτηκε να απαντήσει άμεσα στην προσφορά που έχει στα χέρια του. Αν ο Μανόλο Χιμένεθ αποφασίσει την επιστροφή του στην Ελλάδα, θα είναι η 5η φορά στην καριέρα του που θα δουλέψει στη Stoiximan Superleague.

Οι προηγούμενες τέσσερις ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ. Η πρώτη ήταν τον Οκτώβριο του 2010 και η τελευταία στο διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021. Η τελευταία του δουλειά ήταν στο ΑΠΟΕΛ όπου προσλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και έλυσε τη συνεργασία του στις αρχές του περασμένου Μάρτη έχοντας να διαχειριστεί μια προβληματική κατάσταση στην ομάδα της Κύπρου η οποία οδήγησε και στην κακή πορεία στο εγχώριο Πρωτάθλημα.