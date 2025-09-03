Η περίπτωση του Σεΐκ Κοντέ, που βρισκόταν πολύ κοντά στον Ατρόμητο, δεν θα προχωρήσει τελικά. Ο λόγος που δεν υλοποιήθηκε τελικά η συμφωνία.

Ξανά στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Ισμαήλ Ουεντραόγκο θα πρέπει να βγει ο Ατρόμητος, αφού η μεταγραφή του Σεΐκ Κοντέ, με τον οποίο είχε υπάρξει συμφωνία, δεν ολοκληρώθηκε, μετά από απόφαση των ιθυνόντων της ομάδας του Περιστερίου.

Ο λόγος που έφτασαν στην επιλογή αυτή δεν ήταν ο τραυματισμός που τον είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα και από τον οποίο είχε επανέλθει πλήρως, αλλά η φυσική του κατάσταση, η οποία είχε μείνει αρκετά πίσω με αποτέλεσμα εκείνος να χρειάζεται τουλάχιστον 1,5 μήνα για να έρθει σε επίπεδο που να μπορεί να αγωνιστεί.

Προφανώς ο χρονικός αυτός ορίζοντας της επιστροφής του έκρινε την οποιαδήποτε σκέψη για απόκτησή του απαγορευτική με αποτέλεσμα η συμφωνία να ματαιωθεί κι έτσι το «αστέρι» να βγαίνει εκ νέου στην... γύρα για να βρει τον χαφ, που θα ολοκληρώσει το «παζλ» στον χώρο του κέντρου του.