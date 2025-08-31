Ο Ατρόμητος φέρνει στην Ελλάδα τον Σεϊκ Κοντέ.

Παίκτης του Ατρόμητου θα είναι ο Σεΐκ Κοντέ.

Οι Περιστεριώτες ήταν σε συζητήσεις με τον παίκτη, ενώ βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με την Οντένσε για τον Ουεντραόγκο και μετά την πώληση του τελευταίου επιτάχυναν τις επαφές του με τον Κοντέ, ο οποίος έχει συμφωνήσει κι έρχεται στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο.

Ο 25χρονος (26/7/00) Κοντέ, με ύψος 1.85 αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, κυρίως ως αμυντικό χαφ και πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις, τόσο από κορυφαία πρωταθλήματα όπως η Serie A, όσο και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έχει συμμετοχές σε Europa League και Conference League με τη φανέλα της Ζυρίχης.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τις φανέλες των Ζλιν, Ταμπορσκό, Ζυρίχης και Βενέτσια, καταγράφοντας συνολικά 191 εμφανίσεις με 3 γκολ και 11 ασίστ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την ιταλική ομάδα στη Serie B, έχοντας αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2025 από τη Ζυρίχη αντί 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας, με την οποία μετράει 5 συμμετοχές.