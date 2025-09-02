Λανουά: «Το διπλό λάθος του Κατσικογιάννη στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος»

Ο Στεφάν Λανουά στην ανάλυση της αγωνιστικής στάθηκε σε διπλό λάθος του Κατσικογιάννη στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ αναφέρθηκε και σε σπάνιο κανονισμό στο Βόλος- Ολυμπιακός.

Η ΕΠΟ δημοσίευσε το video με την καθιερωμένη ανάλυση φάσεων της αγωνιστικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ο διαιτητής Κατσικογιάννης έκανε διπλό λάθος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στην Τούμπα.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή δεν υπάρχει καμία δεύτερη κίτρινη στον Μπακού στο 45+4', όμως ο επιθετικός των Περιστεριωτών θα έπρεπε να είχε αποβληθεί 12 λεπτά νωρίτερα, στο 37', με απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Παβλένκα.

Από εκεί και πέρα ο Λανουά αναφέρθηκε και σε μια ακόμα φάση, καθώς έκανε αναφορά σε ένα σπάνιο κανονισμό στο Βόλος - Ολυμπιακός.

H ανάλυση του Λανουά

Για την πρώτη κάρτα στον Μπάκου: «Σε αυτή τη φάση ο επιτιθέμενος προσπαθεί να παίξει τη μπάλα κάνοντας τάκλιν με το δεξί του πόδι επεκτειμένο και κάνει σοβαρό φάουλ βρίσκονται με τις τάπες το γόνατο του τερματοφύλακα.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον διαιτητή και στο VAR να προστατεύουν τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με τον σωστό πειθαρχικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ».

Για τη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ατρόμητου διεκδικεί την μπάλα με απρόσεκτο τρόπο. Δεν υπάρχει πάτημα στο πόδι οπότε δεν υπάρχει λόγος να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη. Ο διαιτητής παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά του παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπερέβαλε κατά την επαφή. Δυστυχώς το VAR δεν μπορεί να παρέμβει για να διορθώσει μια λανθασμένη κίτρινη κάρτα».

Για το τείχος του Βόλου στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι: «Εδώ ο παίκτης χρησιμοποιεί μια τακτική όπου στηριζόμενος σε συμπαίκτες του ανεβαίνει ψηλότερα στον αέρα για να κερδίσει πλεονέκτημα. Εδώ περιμένουμε έμμεσο φάουλ για την επιτιθέμενη ομάδα και κίτρινη για τον παίκτη που ακολούθησε αυτή την τακτική».