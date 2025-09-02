Ιωαννίδης: «Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι στην Σπόρτινγκ, ανυπομονώ και μετράω αντίστροφα»
Ο Φώτης Ιωαννίδης μετακόμισε στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Σπόρτινγκ, στην οποία ετοιμάζεται να γράψει το νέο μεγάλο κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ο Έλληνας επιθετικός, που έγινε η ακριβότερη πώληση ποδοσφαιριστή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ανακοινώθηκε και επίσημα από τα Λιοντάρια την Δευτέρα (1/9).
Ιωαννίδης: «Ελπίζω να άξιζε η καθυστέρηση, να γίνω Πρωταθλητής με τη Σπόρτινγκ»
Ιωαννίδης: Η τελευταία ομιλία του στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού
Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του deal μεταξύ των δύο ομάδων ο Ιωαννίδης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media ως παίκτης της Σπόρτινγκ επισημαίνοντας πως ανυπομονεί για το ντεμπούτο του.
Η ανάρτηση του Ιωαννίδη
«Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι επιτέλους εδώ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τον σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους στην Σπόρτινγκ. Σας ευχαριστώ όλους για την θερμή υποδοχή. Μετράω αντίστροφα τις μέρες για να ξεκινήσω», αναφέρει ο Έλληνας φορ, ενώ στο τέλος ανάρτησης έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας:
«Οπαδοί της Σπόρτινγκ, είμαι εδώ και είμαι χαρούμενος και έτοιμος»!
