Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε video από την τελευταία ομιλία του Φώτη Ιωαννίδη στα πράσινα αποδυτήρια, στην αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ.

Παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι με κάθε επισημότητα ο Φώτης Ιωαννίδης.Ο διεθνής φορ μετακόμισε στην Πορτογαλία, καθώς υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τα Λιοντάρια και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ύστερα από πέντε χρόνια.

Η «πράσινη» ΠΑΕ ανέβασε στα Social Media video με την τελευταία ομιλία του μέχρι πρότινος εκ των αρχηγών του Τριφυλλιού στα αποδυτήρια της ομάδας, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ.

Ο 25χρονος επιθετικός ανέφερε στους συμπαίκτες του το πόσο δύσκολο είναι για αυτόν που φεύγει και εξέφρασε την πίστη του πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να πετύχει τον επί σειρά ετών πολυπόθητο στόχο του πρωταθλήματος.

Η ομιλία του Ιωαννίδη

«Παιδιά, πιθανότατα αύριο θα ταξιδέψω στην Πορτογαλία. Είναι δύσκολο για μένα να πω κάποια πράγματα, γιατί είμαι περίπου 5 χρόνια εδώ.

Υπήρξαν πολλές σπουδαίες στιγμές, κάποιες κακές στιγμές, αλλά εδώ μέσα γνώρισα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, έκανα καλούς φίλους. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, επειδή ειλικρινά με βοηθήσατε, μέσα στην καθημερινή ρουτίνα μου και σε κάθε στιγμή, είτε σε καλές είτε σε άσχημες, ήσασταν εκεί. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για μένα να πω αντίο, όμως γνωρίζω ότι θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε μέχρι το τέλος.

Θα πετύχετε τους στόχους σας, θα πάρετε επιτέλους το Πρωτάθλημα για την ομάδα μας και σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή τύχη παιδιά».