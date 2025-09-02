Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να «ξεκλειδώσει» το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Πορτογαλία, έχοντας συγκεκριμένα πράγματα να αντιμετωπίσει, στην προσπάθειά του να πάρει θέση βασικού στη Σπόρτινγκ.

Το πολυαναμενόμενο deal ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σπόρτινγκ για χάρη του Φώτη Ιωαννίδη επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9), με τον Έλληνα στράικερ να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τα «Λιοντάρια».

Με τη συμφωνία να ανέρχεται συνολικά στα 25 εκατ. ευρώ (22+3 εκατ. σε μορφή μπόνους), ο 25χρονος έγινε με διαφορά η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των «πράσινων» και μια από τις ακριβότερες αγορές της πορτογαλικής ομάδας, δείγμα του πόσο ήθελαν τον ποδοσφαιριστή στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Μετά το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς την οικογένεια και τους φιλάθλους του «τριφυλλιού», ο Ιωαννίδης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σπόρτινγκ, τονίζοντας πως θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Πριν από αυτό, όμως, καλείται να περάσει συγκεκριμένα «τεστ», έτσι ώστε να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα του Ρουί Μπόρζες.

Η κλασική... προσαρμογή

Πρώτα από όλα, όπως κάθε ποδοσφαιριστής, έτσι και ο «Φωτάρας» θα πρέπει να προσαρμοστεί. Πρόκειται για μια διαδικασία άκρως σημαντική για τους αθλητές, που σε άλλους δεν παίρνει αρκετό καιρό, πολλές φορές όμως έχει σταθεί σημαντικό εμπόδιο στο να αποδώσει κάποιος. Ο Ιωαννίδης βγαίνει εκτός Ελλάδος για πρώτη φορά στην καριέρα του, σε μια νέα πόλη, με άλλες συνήθειες και φυσικά διαφορετική γλώσσα.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα θα του... στερήσουν ένα διάστημα, μέχρι να συνηθίσει και να νιώθει πιο άνετα στη Λισαβόνα. Πέραν αυτών όμως, φυσικά είναι και το αγωνιστικό. Δεν τίθεται θέμα για την αξία και τα προσόντα του Έλληνα στράικερ, άλλωστε αν αυτά δεν υπήρχαν, δεν θα πλήρωνε αυτό το ποσό το πορτογαλικό κλαμπ. Θα πρέπει όμως ο Ιωαννίδης να μπει στο κλίμα της ομάδας, να αντιληφθεί και να αφομοιώσει σιγά σιγά τη φιλοσοφία του Μπόρζες, το ποδόσφαιρό του και φυσικά τα «θέλω» του νέου του προπονητή.

Ο Χάρντερ και ο... Σουάρες

Η πώληση του Κόνραντ Χάρντερ στη Λειψία για περίπου 24 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά «άφησε» τη Σπόρτινγκ με δυο κλασικούς φορ, τον Λουίς Σουάρες και τον Φώτη Ιωαννίδη. Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς πως το έργο του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού δεν είναι δα και τόσο δύσκολο, δηλαδή να φτάσει στο να ξεπεράσει στην ιεραρχία τον Κολομβιανό.

Είναι -σχεδόν- δεδομένο πως ο Σουάρες θα αποτελεί, τουλάχιστον στην αρχή, τον βασικό επιθετικό των «λιονταριών», έως ότου ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού προσαρμοστεί πλήρως και αρχίζει να μπαίνει στους ρυθμούς της Σπόρτινγκ, αφού ακόμα δεν έχει κάνει ούτε την πρώτη του προπόνηση. Ουσιαστικά, λοιπόν, ο 25χρονος διεθνής με τη «γαλανόλευκη» καλείται να αποδείξει μέσω προπονήσεων αλλά και των επίσημων παιχνιδιών, όταν πάρει χρόνο συμμετοχής, πως η επένδυση της ομάδας ήταν σωστή και αυτός θα είναι ο βασικός φορ.

Ποιος είναι ο Λουίς Σουάρες;

Στο άκουσμα του ονόματος το μυαλό αυτόματα (και λογικά) πηγαίνει στον σπουδαίο Ουρουγουανό της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Λουίς Σουάρες είναι Κολομβιανός, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, γεννημένος το 1997 και αποκτήθηκε από τον σύλλογο της Λισαβόνας αυτό το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα στις 28 Ιουλίου, έναντι σχεδόν 22 εκατ. ευρώ από την Αλμερία.

Πρόκειται για έναν επιθετικό με «πλούσιο» βιογραφικό και σημαντική παρουσία στη La Liga, στην οποία έχει καταγράψει 100 συμμετοχές με Αλμερία και Γρανάδα, πετυχαίνοντας 23 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ. Έχει περάσει και από το γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μαρσέιγ (3 γκολ και 1 ασίστ σε 11 εμφανίσεις), ενώ παλαιότερα υπήρξε και μέλος της Σαραγόσα.

Προέρχεται από μια απίθανη σεζόν στη La Liga 2, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 27 τέρματα, χωρίς ωστόσο η Αλμερία να καταφέρει την άνοδο. Πάντως ο ίδιος με αυτές του τις εμφανίσεις και τα νούμερα «ξεκλείδωσε» τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ. Με τα «λιοντάρια» έχει ξεκινήσει ιδανικά την πορεία του, σκοράροντας δις στο 6-0 επί της Αρούκα, ενώ έχει μοιράσει και ισάριθμες ασίστ.