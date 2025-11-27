Γκολ με το... τσουβάλι στις σημερινές αναμετρήσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν 42 τέρματα.

Αυλαία έπεσε απόψε στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League με πολλά πολλά γκολ! Το μενού ήταν... πλούσιο, καθώς σημειώθηκαν συνολικά 42 τέρματα στις εννέα αναμετρήσεις της ημέρας (26/11) ξεπερνώντας κατά πολύ τα 22 της χθεσινής ημέρας.

Μόνο και μόνο στο Παρίσι, το κοντέρ σταμάτησε στα οκτώ γκολ, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί 5-3 της Τότεναμ. Στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός το πάλεψε πολύ αλλά ηττήθηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης με 3-4. Η Άρσεναλ νίκησε την Μπάγερν στο «Έμιρεϊτς» (3-1) στην μάχη των πρωτοπόρων απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής. Η Αϊντχόφεν διέλυσε την Λίβερπουλ με 4-1 και μάλιστα μέσα στο «Άνφιλντ», ενώ η Ατλέτικο «λύγισε» την Ίντερ στο φινάλε με 2-1.

Σπόρτινγκ και Αταλάντα επιβλήθηκαν με 3-0 των Μπριζ και Άιντραχτ, αντίστοιχα, ενώ νωρίτερα η Κοπεγχάγη πάτησε την Καϊράτ με 3-2 και η Πάφος πήρε τον βαθμό από τη Μονακό (2-2).