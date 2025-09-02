Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκανέζου μεσοεπιθετικού, Χάγκαν Φρίμπονγκ, ο οποίος θα ενταχθεί στη Β' ομάδα.

Το «δρομολόγιο» Τρίπολη - Καλαμάτα θα κάνει ο Χάγκαν Φρίμπονγκ. Ο 22χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός έλυσε το συμβόλαιο του με την Καλαμάτα πριν λίγες ημέρες, υπέγραψε στον Αστέρα AKTOR και θα ενταχθεί στη Β' ομάδα, η οποία θα συμμετάσχει στο Βόρρειο Όμιλο της Super League 2.

Ο Αφρικανός δεξιοπόδαρος εξτρέμ ήρθε στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2023, για λογαριασμό της Ηλιούπολης και την περασμένη σεζόν μέτρησε 10 εμφανίσεις με τη Μαύρη Θύελλα, ενώ έδωσε καιμια ασίστ.

H ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Ο ποδοσφαιριστής από την Γκάνα, Hagan Frimpong εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS B' AKTOR. Ο Hagan γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2002 στην πόλη Accra της Γκάνας και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα U23 της Γκάνας και την περσινή σεζόν ήταν ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Έχει επίσης αγωνιστεί στην Ηλιούπολη, αλλά και στις ομάδες της πατρίδας του, Liberty Professionals F.C. και Accra Lions.

Καλωσορίζουμε τον Hagan Frimpong στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία».

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους Αρκάδες είπε: «Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ που με επέλεξαν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνιστώ σε μία ομάδα με τέτοια προοπτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα αφοσιωθώ στη δουλειά και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους».