Το πρόγραμμα των δυο Ομίλων της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση.

Πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας η κλήρωση της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και πλέον οι 20 ομάδες των δυο ομίλων γνωρίζουν πρόγραμμα τους. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

To πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2025-2026 θα ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περασμένης σεζόν με την Κηφισιά να έχει την τιμητική της, έχοντας και τους τρεις MVP αλλά και τον κορυφαίο προπονητή του Νότου, τον Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος βρέθηκε στην κλήρωση μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Super League 2 - Bορράς

1η Αγωνιστική (14/9/25):

Καμπανιακός - Καβάλα

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'

Ηρακλής - Αστέρας Β' AKTOR

Αναγ. Καρδίτσας - Μακεδονικός

Νέστος Χρυσ. - ΠΑΣ Γιάννινα

2η Αγωνιστική (21/9/25):

Καβάλα - Ηρακλής

Νίκη Βόλου - Καμπανιακός

Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα

Αστέρας Β' AKTOR - Νέστος Χρυσ.

ΠΑΟΚ Β' - Αναγ. Καρδίτσας

3η Αγωνιστική (28/9/25):

Καμπανιακός - Ηρακλής

Αναγ. Καρδίτσας - Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσ. - Καβάλα

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β'

Μακεδονικός - Αστέρας Β' AKTOR

4η Αγωνιστική (5/10/25):

Καβάλα - Μακεδονικός

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα

Ηρακλής - Νέστος Χρυσ.

Αναγ. Καρδίτσας - Καμπανιακός

ΠΑΟΚ Β' - Αστέρας Β' AKTOR

5η Αγωνιστική (12/10/25):

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσ.

Καβάλα - ΠΑΟΚ Β'

ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγ. Καρδίτσας

Αστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου

Μακεδονικός - Ηρακλής

6η Αγωνιστική (19/10/25):

Νίκη Βόλου - Καβάλα

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β'

Αναγ. Καρδίτσας - Αστέρας Β' AKTOR

Νέστος Χρυσ. - Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός

7η Αγωνιστική (26/10/25):

Καβάλα - Αναγ. Καρδίτσας

Ηρακλής - Νίκη Βόλου

Μακεδονικός - Καμπανιακός

Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσ.

8η Αγωνιστική (2/11/25):

Καμπανιακός - Αστέρας Β' AKTOR

Αναγ. Καρδίτσας - Ηρακλής

Νέστος Χρυσ. - Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα

ΠΑΟΚ Β' - Μακεδόνικός

9η Αγωνιστική (9/11/25):

Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β'

Νίκη Βόλου - Μακεδονικός

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσ. - Αναγ. Καρδίτσας

Αστέρας Β' AKTOR' - Καβάλα

Super League 2 - Nότος

1η Αγωνιστική (14/9/2025)

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό

Χανιά – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β΄ – Πανιώνιος

Αιγάλεω – Athens Kallithea

2η Αγωνιστική (21/9/2025)

ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη

Χανιά – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Athens Kallithea

Παναργειακός – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄

3η Αγωνιστική (28/9/2025)

Καλαμάτα – Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β΄ – Χανιά

Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό

Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος – Παναργειακός

4η Αγωνιστική (5/10/2025)

ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος

Χανιά – Athens Kallithea

Ηλιούπολη – Αιγάλεω

Ολυμπιακός Β΄ – Καλαμάτα

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός

5η Αγωνιστική (12/10/2025)

Καλαμάτα – Αιγάλεω

ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β΄

Πανιώνιος – Ηλιούπολη

Παναργειακός – Χανιά

6η Αγωνιστική (19/10/2025)

Χανιά – ΓΣ Μαρκό

Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου

Ολυμπιακός Β΄ – Παναργειακός

Αιγάλεω – Πανιώνιος

Athens Kallithea – Καλαμάτα

7η Αγωνιστική (26/10/2025)

ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β΄

Ηλιούπολη – Χανιά

Πανιώνιος – Καλαμάτα

Παναργειακός – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

8η Αγωνιστική ​​​​​​​(2/11/2025)

Καλαμάτα – Παναργειακός

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη

Αιγάλεω – Χανιά

Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος

9η Αγωνιστική (9/11/2025)