Πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας η κλήρωση της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και πλέον οι 20 ομάδες των δυο ομίλων γνωρίζουν πρόγραμμα τους. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.
To πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου για τη σεζόν 2025-2026 θα ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των κορυφαίων της περασμένης σεζόν με την Κηφισιά να έχει την τιμητική της, έχοντας και τους τρεις MVP αλλά και τον κορυφαίο προπονητή του Νότου, τον Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος βρέθηκε στην κλήρωση μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη.
Super League 2 - Bορράς
1η Αγωνιστική (14/9/25):
- Καμπανιακός - Καβάλα
- Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'
- Ηρακλής - Αστέρας Β' AKTOR
- Αναγ. Καρδίτσας - Μακεδονικός
- Νέστος Χρυσ. - ΠΑΣ Γιάννινα
2η Αγωνιστική (21/9/25):
- Καβάλα - Ηρακλής
- Νίκη Βόλου - Καμπανιακός
- Μακεδονικός - ΠΑΣ Γιάννινα
- Αστέρας Β' AKTOR - Νέστος Χρυσ.
- ΠΑΟΚ Β' - Αναγ. Καρδίτσας
3η Αγωνιστική (28/9/25):
- Καμπανιακός - Ηρακλής
- Αναγ. Καρδίτσας - Νίκη Βόλου
- Νέστος Χρυσ. - Καβάλα
- ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β'
- Μακεδονικός - Αστέρας Β' AKTOR
4η Αγωνιστική (5/10/25):
- Καβάλα - Μακεδονικός
- Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα
- Ηρακλής - Νέστος Χρυσ.
- Αναγ. Καρδίτσας - Καμπανιακός
- ΠΑΟΚ Β' - Αστέρας Β' AKTOR
5η Αγωνιστική (12/10/25):
- Καμπανιακός - Νέστος Χρυσ.
- Καβάλα - ΠΑΟΚ Β'
- ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγ. Καρδίτσας
- Αστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου
- Μακεδονικός - Ηρακλής
6η Αγωνιστική (19/10/25):
- Νίκη Βόλου - Καβάλα
- Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β'
- Αναγ. Καρδίτσας - Αστέρας Β' AKTOR
- Νέστος Χρυσ. - Μακεδονικός
- ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός
7η Αγωνιστική (26/10/25):
- Καβάλα - Αναγ. Καρδίτσας
- Ηρακλής - Νίκη Βόλου
- Μακεδονικός - Καμπανιακός
- Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΣ Γιάννινα
- ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσ.
8η Αγωνιστική (2/11/25):
- Καμπανιακός - Αστέρας Β' AKTOR
- Αναγ. Καρδίτσας - Ηρακλής
- Νέστος Χρυσ. - Νίκη Βόλου
- ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα
- ΠΑΟΚ Β' - Μακεδόνικός
- ΠΑΟΚ Β' - Αναγ. Καρδίτσας
9η Αγωνιστική (9/11/25):
- Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β'
- Νίκη Βόλου - Μακεδονικός
- Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα
- Νέστος Χρυσ. - Αναγ. Καρδίτσας
- Αστέρας Β' AKTOR' - Καβάλα
Super League 2 - Nότος
1η Αγωνιστική (14/9/2025)
- Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό
- Χανιά – Ελλάς Σύρου
- Ηλιούπολη – Παναργειακός
- Ολυμπιακός Β΄ – Πανιώνιος
- Αιγάλεω – Athens Kallithea
2η Αγωνιστική (21/9/2025)
- ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη
- Χανιά – Καλαμάτα
- Πανιώνιος – Athens Kallithea
- Παναργειακός – Αιγάλεω
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄
3η Αγωνιστική (28/9/2025)
- Καλαμάτα – Ηλιούπολη
- Ολυμπιακός Β΄ – Χανιά
- Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό
- Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου
- Πανιώνιος – Παναργειακός
4η Αγωνιστική (5/10/2025)
- ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος
- Χανιά – Athens Kallithea
- Ηλιούπολη – Αιγάλεω
- Ολυμπιακός Β΄ – Καλαμάτα
- Ελλάς Σύρου – Παναργειακός
5η Αγωνιστική (12/10/2025)
- Καλαμάτα – Αιγάλεω
- ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου
- Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β΄
- Πανιώνιος – Ηλιούπολη
- Παναργειακός – Χανιά
6η Αγωνιστική (19/10/2025)
- Χανιά – ΓΣ Μαρκό
- Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου
- Ολυμπιακός Β΄ – Παναργειακός
- Αιγάλεω – Πανιώνιος
- Athens Kallithea – Καλαμάτα
7η Αγωνιστική (26/10/2025)
- ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β΄
- Ηλιούπολη – Χανιά
- Πανιώνιος – Καλαμάτα
- Παναργειακός – Athens Kallithea
- Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
8η Αγωνιστική (2/11/2025)
- Καλαμάτα – Παναργειακός
- Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη
- Αιγάλεω – Χανιά
- Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό
- Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος
9η Αγωνιστική (9/11/2025)
- Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου
- Χανιά – Πανιώνιος
- Ηλιούπολη – Athens Kallithea
- Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό
- Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β΄
