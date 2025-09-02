Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, ο Γιάννης Νικοπολίδης επρόκειτο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή, ως δανεικός από την Κηφισιά.

Ο Στέφανος Σολούκος είναι ο μεγάλος άτυχος του Ηρακλή, καθώς λίγες εβδομάδες μετά την απόκτηση του ως ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet υπέστη ρήξη χιαστού και συνεπώς θα χάσει την ερχόμενη σεζόν. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε τους ανθρώπους του Γηραιού να βγουν στην αγορά για τερματοφύλακα και ο εκλεκτός είναι ο Γιάννης Νικοπολίδης.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta υπάρχει συμφωνία της Κηφισιάς με τους Θεσσαλονικείς για τον δανεισμό του γιου του Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τo Ζηρίνειο και να βάλει τα κυανόλευκα. To συμβόλαιο του 24χρονου κίπερ με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο ύψους 1.88 κίπερ είναι στην Κηφισιά εδώ και μια διετία, όντας μέλος τόσο της ομάδας της προηγούμενης παρουσίας στη Stoiximan Super League, όσο και του συνόλου του Σεμπάστιαν Λέτο, το οποίο πανηγύρισε την άνοδο. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 12 συμμετοχές, έχοντας στις μισές ανέπαφη την εστία του.

Για τον «άσο» η Κηφισιά έχει το δίδυμο Μόιζες Ραμίρεζ - Βασίλη Ξενόπουλου, οι οποίοι διεκδικούν τα γάντια του βασικού, ενώ ως τρίτος λογίζεται ο 20χρονος Φίλιππος Ρόμπερτς, ο οποίος είναι εντός του απαραίτητου ηλικιακού πλαισίου για το Κύπελλο Ελλάδας, κάτι που σημαίνει πως ήταν δύσκολο για το Νικοπολίδη να βρει χρόνο συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα στην έξοδο είναι και ο Λούκας Πολέτο, με την Αναγέννηση Καρδίτσας να είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο επικρατέστερος προορισμός.