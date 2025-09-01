H Κηφισιά μέσα σε πέντε ημέρες εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένη στη Λάρισα και έδειξε τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να περάσει στους παίκτες του ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Η σεζόν της επιστροφής της Κηφισιάς δεν ξεκίνησε με καλό αποτέλεσμα, καθώς στην πρεμιέρα της ηττήθηκε με 3-2 στην έδρα του Λεβαδειακού, με ανατροπή από 2-0, όμως o Σεμπάστιαν Λέτο δεν... επέτρεψε στην ομάδα του να επηρεαστεί ψυχολογικά.

Η απόδειξη ήρθε στις τέσσερις γραμμές της «AEL Novibet Arena». Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες (Δευτέρα - Σάββατο) η ομάδα των Βορείων Προαστίων παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένη, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και όπως και στην παρθενική του χρονιά ως προπονητής έτσι και τώρα ο Αργεντινός τεχνικός έδειξε άμεση προσαρμοστικότητα, ενώ δούλεψε εντατικά τις αδυναμίες της ομάδας του, σε αυτό το σύντομο διάστημα που μεσολάβησε.

Αλλαγές προσώπων, σταθερή προσέγγιση

Οι ενδεκάδες των δυο παιχνιδιών της Κηφισιάς σε αυτά τα δυο παιχνίδια είχαν τρεις αλλαγές. Ο αρκετά σταθερός Πόκορνι αντικατέστησε τον Μποτία, ο δραστήριος αλλά άτυχος λόγω του τραυματισμού του Ζέρσον Σόουζα (υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων) πήρε τη θέση του Τζίμα, ενώ ο Ρούμπεν Πέρεθ χρησιμοποιήθηκε στο πλευρό του Έμπο στον άξονα αντί του Ντίας, με τον Αργεντινό τεχνικό να παίζει με δυο διαφορετικού τύπα «6αρια» στο 4-2-3-1 που χρησιμοποιεί.

Αυτό που δεν άλλαξε είναι η φιλοσοφία και η τακτική προσέγγιση του Σέμπα. Μπορεί να πρόκειται για ομάδα που είναι «νεόφερτη» στην κατηγορία, όμως ο προπονητής της θέλει να παίζει... ποδόσφαιρο κατοχής (50%-50% κόντρα στην ΑΕΛ Novibet). Επιθυμία του Λέτο είναι η ομάδα του να «χτίζει» από την άμυνα τις επιθέσεις της και όχι να παίζει με μεγάλες μπάλες προς τα φορ, όπως επιλέγουν αρκετές ομάδες ανάλογου status.

Αυτό φαίνεται και από τα δυο κρίσιμα γκολ που έχει δεχτεί η Κηφισιά σε αυτές τις δυο αγωνιστικές, τα οποία προήλθαν από ατομικά λάθη στο build up των Έμπο και Ραμίρεζ. Η ομάδα επενδύει πάνω σε αυτήν τη φιλοσοφία και σε λίγο καιρό που άπαντες θα είναι στην ίδια σελίδα θα είναι ακόμη πιο έτοιμη να υπηρετήσει το πλάνο «χτισίματος» του Λέτο.

Αυτό ήταν και βασικό κριτήριο στη μεταγραφική αγορά, καθώς αποκτήθηκαν δυο στόπερ με ικανότητα με την μπάλα στα πόδια, ο Ρούμπεν Πέρεθ, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε αλλά και ο Ραμίρεζ, παρά το λάθος του στη Λάρισα.

«Έσφιξε» την άμυνα, ψάχνει την αποτελεσματικότητα

Σε αντίθεση με το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό που δέχτηκε πολλές φάσεις, ειδικά στο πρώτο μέρος, η Κηφισιά κατάφερε να «σβήσει» την όποια επιθετική απειλή της ΑΕΛ Novivet, παρόλο που έπαιζε σε μια πολύ δύσκολη έδρα, με τον κόσμο να έχει ενθουσιασμό για την επιστροφή στα «σαλόνια»

H ομάδα του Λέτο ήταν σταθερή και στιβαρή στην ανασταλτική της λειτουργία, όντας συνεπέστατη σε τακτικό επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν έδωσε εύκολα φάσεις στην αντίπαλο της.

Η ΑΕΛ Novibet δε δημιούργησε ούτε μια ευκαιρία σε set - παιχνίδι, καθώς τόσο το γκολ, όσο και οι φάσεις των Γιούση, Χατζηστραβού και Γκάρατε, προήλθαν από αντεπιθέσεις.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο δείχνει ότι ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει στους ποδοσφαιριστές του, καθώς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Ο Αργεντινός κόουτς έχει ξεκάθαρες ιδέες, αρχές και μια φιλοσοφία που σπάνια συναντάς σε τόσο άπειρη ομάδα σε επίπεδο κορυφαίας κατηγορίας.

Φυσικά το ζητούμενο είναι και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Τα τρία γκολ που πέτυχε στα δυο ματς προήλθαν από στατικές εκτελέσεις (πέναλτι Τεττέη - φάουλ Πόμπο) και το αυτογκόλ του Παντελάκη. Μεσοεπιθετικά οι αλλαγές είναι πολλές και είναι λογικό να χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί η απαραίτητη χημεία.