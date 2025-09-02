Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε μέσω των social media την απόκτηση του Αργεντινού χαφ, Χούλιαν Τσίκο.

Παίκτης του Αστέρα Aktor είναι κι επίσημα ο Χούλιαν Τσίκο. Οι Aρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αργεντινού χαφ, ο οποίος έρχεται για να πλαισιώσει τον Τόμπι Αλάγκμε. Από το ρεπορτάζ του Gazzetta είχε προκύψει τις τελευταίες ημέρες ότι οι Κιτρινομπλέ είχαν δώσει τα χέρια με τον παίκτη και απέμεναν μόνο οι λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Πρόκειται για 27χρονο δεξιοπόδαρο μέσο, ύψους 1.87μ,, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα μικρότερα κλιμάκια της Αλμπισελέστε. Προέρχεται από τις ακαδημίες τις Κολόν και στην πατρίδα του έχει πέρασει επίσης από την Μπόκα Τζούνιορς, την Πατρονάτο και τη Σαρμιέντο.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Λεγανές, με την οποία την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 14 φορές στη La Liga και την αγωνιστική περίοδο 2023-24 έκανε 32 εμφανίσεις στη La Liga 2, όπου σκόραρε δυο φορές και πανηγύρισε την άνοδο. Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του και είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Τρίπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Ο Αργεντινός Julián Antonio Chicco στον ASTERAS AKTOR🤝🟡🔵



Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή, Julián Antonio Chicco.



Ο ποδοσφαιριστής, Julián Antonio Chicco εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Julián γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Brinkmann της Αργεντινής και αγωνίζεται ως μέσος. Υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 27 και επέλεξε το Νο14 για τη φανέλα του.

Ο Julián έχει πλούσιο βιογραφικό καριέρας, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες της Boca Juniors και φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα με την οποία έκανε 10 συμμετοχές. Επίσης, είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής σε όλα τα κλιμάκια των Τμημάτων Υποδομής, ξεκινώντας από την U15 με 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας στην U17 έχοντας 9 συμμετοχές και 1 γκολ και φτάνοντας στην U20 με την οποία έκανε 4 συμμετοχές!

Στην ευρωπαϊκή του καριέρα, τα τελευταία χρόνια ήταν στην ισπανική Leganés, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στην La Liga, πραγματοποιώντας 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της 1ης κατηγορίας της Ισπανίας.



Καλωσορίζουμε τον Julián Antonio Chicco στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.»



Η δήλωση του παίκτη: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νέα σελίδα στην καριέρα μου. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ αποτελεί για εμένα πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία. Βρίσκομαι σε μια ομάδα με φιλοδοξίες και αυτό αποτελεί μεγάλο κίνητρο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους ανθρώπους του συλλόγου, θα δουλέψω σκληρά για να την ανταποδώσω και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.