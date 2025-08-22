Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Αστέρας Τρίπολης έχει προφορική συμφωνία με τον Αργεντινό χαφ, Χουλιάν Τσίκο.

Ο Ντάνι Φερνάντεθ δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Αστέρα AKTOR. Oι Αρκάδες κινούνται στην αγορά για αμυντικό χαφ που θα πλαισιώσει τον Τόμπι Αλάγκμε και ο εκλεκτός είναι ο Χουλιάν Τσίκο.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι Κιτρινομπλέ έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Αργεντικό χαφ και απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Πρόκειται για 27χρονο δεξιοπόδαρο μέσο, ύψους 1.87μ,, ο οποίος έχει αγωνιστεί στα μικρότερα κλιμάκια της Αλμπισελέστε. Προέρχεται από τις ακαδημίες τις Κολόν και στην πατρίδα του έχει πέρασει επίσης από την Μπόκα Τζούνιορς, την Πατρονάτο και τη Σαρμιέντο.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Λεγανές, με την οποία την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 14 φορές στη La Liga και την αγωνιστική περίοδο 2023-24 έκανε 32 εμφανίσεις στη La Liga 2, όπου σκόραρε δυο φορές και πανηγύρισε την άνοδο. Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του και είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Τρίπολη.