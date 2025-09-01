Καρυπίδης: «Ζητώ συγνώμη, η εμφάνιση του Σαββάτου δεν θα περάσει έτσι»

Με δήλωσή του στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης ο Θόδωρος Καρυπίδης απολογήθηκε στους φίλους του Άρη ξεκαθαρίζοντας ότι η εμφάνιση κόντρα στον Παναιτωλικό δεν θα… περάσει έτσι καθώς επίσης και ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις εν θερμώ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης προανήγγειλε αποφάσεις, σημειώνοντας όμως ότι αυτές δεν θα ληφθούν εν θερμώ κι ενώ θεωρείται εξαιρετικά πιθανή η λύση της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι έχει υπάρξει συζήτηση μαζί του. Στη δήλωσή του ο Θόδωρος Καρυπίδης αναφέρθηκε στη δική του συμπεριφορά απολογούμενος προς τον κόσμο της ομάδας.

«Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις. Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή.

Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη. Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ».