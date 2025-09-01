Παλάσιος στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Σας ευχαριστώ, θα υπάρχει πάντα ένα πράσινο κομμάτι στην καρδιά μου»

Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος αποθεώθηκε βγαίνοντας αλλαγή στο χθεσινό παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο κι έκανε ένα story για να ευχαριστήσει τους φιλάθλους της πρώην ομάδας του.

Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος επέστρεψε την Κυριακή (31/08) πρώτη φορά ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο και αγωνίστηκε μάλιστα ως βασικός στην ομάδα του Λεβαδειακού. Ο Αργεντινός εξτρέμ ήταν πρωταγωνιστής και σε μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο παιχνίδι.

Στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης εκείνος έδωσε την θέση του στον Μανθάτη και όταν άρχισε να κατευθύνεται προς το μέρος του τέταρτου διαιτητή για να γίνει η αλλαγή, ο κόσμος των «πρασίνων» σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να χειροκροτεί τον Παλάσιος για όλα όσα είχε προσφέρει στην ομάδα το διάστημα που αγωνίστηκε. Την τριετία 2021-2024 ο 33χρονος Αργεντινός έκανε 120 συμμετοχές με την φανέλα του «τριφυλλιού» σκοράροντας 26 γκολ και δίνοντας 13 ασίστ.

Εκείνος θέλησε να ανταποδώσει το χειροκρότημα και μάλιστα δεν έμεινε εκεί, αφού, μετά την λήξη του αγώνα, έκανε ριπόστ το σχετικό βίντεο του Λεβαδειακού κι έγραψε ένα μήνυμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Σας ευχαριστώ γι' αυτό, θα υπάρχει πάντα ένα πράσινο κομμάτι στην καρδιά μου»